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Курс на Мосбирже в конце года выходит на планку в 14 рублей за юань

Курс на Мосбирже в конце года выходит на планку в 14 рублей за юань - 28.12.2024, ПРАЙМ

Курс на Мосбирже в конце года выходит на планку в 14 рублей за юань

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания, нарисовав "подкову". Впрочем,... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:18+0300

2024-12-28T11:18+0300

2024-12-28T11:18+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал разнонаправленные колебания, нарисовав "подкову". Впрочем, волатильность снизилась и курсовой недельный диапазон составил 13,69-14,26 рубля за юань. При этом курс китайской валюты сначала рос и обновил максимум с 5 декабря, затем он снижался. При этом на два дня роста пришлось три дня падения юаня.Рынок продолжил подстраиваться под новые санкции США, а неравномерные валютные потоки обуславливали курсовые колебания. При этом решение ЦБ РФ неожиданно оставить ключевую ставку прежней почти не сказалось на курсе рубля. Впрочем, он повышался накануне и в день решения финансового регулятора.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 9 копеек до 13,96 рубля. Курс доллара за неделю упал на 1,09 рубля до 102,34 рубля, евро – на 2,47 рубля, до 106,54 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли с 0,99% годовых по индикатору RUSFARCNY до 0,83% годовых.Валюта США на форексе выросла за неделю от 7,276 юаня до 7,295 юаня, оставаясь около максимумов примерно за год. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,331 юаня, то есть с премией в 0,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 7,45 тысячи против 7,7 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В ПОИСКАКХ КУРСАРубль начал рабочую неделю инерционными попытками стабилизации, которая быстро перешла к российской валюты снижению против юаня.Негативный фон поддерживался сообщениями о том, что Минфин России после двух недель ударного размещения госбумаг в сумме почти на 2 триллиона рублей по номиналу, не смог на завершающейся неделе разместить ОФЗ, признав несостоявшимися оба аукциона. Они не состоялись в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Впрочем, минфин завершил выполнение плана заимствований на 2024 год.Некоторым позитивом для рубля моли стать сообщения о том, что минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии. Однако рубль все же преимущественно слабел.ПРОГНОЗЫВ завершение недели рубль успел обновить двухнедельный минимум к юаню, однако затем развернулся вверх и все же укрепился против юаня на Мосбирже, отвоевав у него отметку 14 рублей.Позитивный фон, как ни странно, создавало неожиданное решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку прежней – на уровне 21%, хотя рынок ожидал ее повышения как минимум до 23%.Участники рынка обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина (накануне публикации решения по ставке ЦБ) о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не раскрыла ему предстоящее решение регулятора по ключевой ставке. Она и сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, добавил глава государства.В итоге, Банк России, кроме сохранения ставки, смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. ЦБ РФ в феврале будет выбирать из двух возможных решений по ключевой ставке: сохранение на уровне 21% или повышение, сообщила глава регулятора.Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий в России формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 4%, считают в ЦБ. Таким образом, регулятор дал понять, что риски инфляции снизились, а в ближайшие месяцы начнет снижаться сама инфляция. Это позитивно сказалось на рынке госдолга и российских акций.Набиуллина также вербально поддержала рубль, заявив, что Банк России не ожидает его ослабления из-за решения совета директоров сохранить ключевую ставку. При этом наилучший способ предотвращения систематического ослабления валютного курса - это сохранение рыночного характера его формирования и низкая инфляция, резюмировала она.Таким образом, в последнюю рабочую неделю 2024 года можно ожидать сохранения курса юаня на Мосбирже около 14 рублей, что предопределит его рост за уходящий год примерно на 1,4 рубля (+11%).

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков