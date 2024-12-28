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ЦБ назвал проинфляционным фактором ослабление рубля

ЦБ назвал проинфляционным фактором ослабление рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал проинфляционным фактором ослабление рубля

Участники обсуждения по ключевой ставке ЦБ РФ в декабре считают, что ослабление рубля в ноябре и декабре является проинфляционным фактором, следует из резюме,... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:06+0300

2024-12-28T14:06+0300

2024-12-28T14:06+0300

банк россии

рубль

инфляция

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Участники обсуждения по ключевой ставке ЦБ РФ в декабре считают, что ослабление рубля в ноябре и декабре является проинфляционным фактором, следует из резюме, посвященного дискуссии. "Участники дискуссии констатировали, что произошедшее в ноябре – начале декабря ослабление рубля является проинфляционным фактором. Помимо ухудшения торгового баланса, оно было вызвано временными дисбалансами на рынке после введения очередных санкций", - говорится в резюме. "Усиление санкционного давления привело к снижению продажи валюты экспортерами и активизации ее покупок импортерами, которые стремились подстраховаться и запастись валютой для будущих расчетов. Дополнительно спрос на валюту в ноябре вырос со стороны компаний, которые погашали свои валютные обязательства", - добавляется там же. В конце ноября курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагивал отметку в 114 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. "Для снижения волатильности на валютном рынке Банк России до конца 2024 года приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Участники отметили, что по мере адаптации к новым санкциям, а также охлаждения внутреннего спроса, в том числе на импорт, под влиянием проводимой денежно-кредитной политики можно ожидать более стабильной динамики курса рубля", - сказано в резюме.

https://1prime.ru/20241227/rubl-853914254.html

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рубль, инфляция