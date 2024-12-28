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Импульс к росту немного ослаб - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/rynok-853920135.html
Импульс к росту немного ослаб
Импульс к росту немного ослаб - 28.12.2024, ПРАЙМ
Импульс к росту немного ослаб
Рынок консолидируется после роста в предыдущие дни. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,6%, в то время как индекса RGBI практически | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T08:59+0300
2024-12-28T08:59+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853920135.jpg?1735365583
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рынок консолидируется после роста в предыдущие дни. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,6%, в то время как индекса RGBI практически не изменился. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Хотя Банк России повысил курс доллара США 99,2 руб. до 100,5 руб., фьючерсы на доллар в течение дня повышались до 104,8 руб. за один доллар, а на межбанковском рынке – до 107 рублей.Повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а курс, по которому делают сделки участники, только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. Со вчерашнего дня Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и изменение механизма расчета курсов возможно стало причиной волатильности. В целом в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля. Это совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами.С 1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Будущее поставок газа российского газа в Европу стало одной из самых обсуждаемых новостей в последнюю неделю года перед истечением контракта. Одним из предложений стало возобновление транзита газа через территорию Беларуси в обход Украины по газопроводу Ямал-Европа в Польшу. Транзит по этому маршруту прекратился в 2022 году. Цены на газ в Европе реагируют ростом на возможное прекращение транзита топлива в регион.Из других новостей СД Роснефти ожидаемо продлил срок договора с Игорем Сечиным и назначил его с 1 января 2025 года на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 лет. Т-банк сообщил, что планирует открыть два филиала в Китае и направил в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур на должности управляющих филиалами Т-банка в Шанхае и Сиане. Кроме того, Банк России выпустил указание, устанавливающее порядок выдачи иностранным банкам лицензии для проведения их филиалами банковских операций в России, которые вступят в силу с 7 января 2025.В последние дни уходящего года активность на российском рынке может оказаться сдержанной. Тем не менее сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, в то время как баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 п. по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе.
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Ованес Оганисян
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Ованес Оганисян
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:59 28.12.2024
 

Импульс к росту немного ослаб

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рынок консолидируется после роста в предыдущие дни. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,6%, в то время как индекса RGBI практически не изменился. На валютном рынке наблюдалась повышенная волатильность. Хотя Банк России повысил курс доллара США 99,2 руб. до 100,5 руб., фьючерсы на доллар в течение дня повышались до 104,8 руб. за один доллар, а на межбанковском рынке – до 107 рублей.
Повышенную волатильность валютных курсов провоцирует отсутствие информации о курсах валют из единого источника, а курс, по которому делают сделки участники, только опосредованно коррелирует с курсом регулятора. Со вчерашнего дня Банк России стал устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, и изменение механизма расчета курсов возможно стало причиной волатильности. В целом в конце месяца был виден тренд на укрепление рубля. Это совпало с налоговым периодом и возможным увеличением продаж валюты экспортерами.
С 1 января 2025 года истекает срок действия заключенного в 2019 году контракта на транзит российского газа через Украину. Будущее поставок газа российского газа в Европу стало одной из самых обсуждаемых новостей в последнюю неделю года перед истечением контракта. Одним из предложений стало возобновление транзита газа через территорию Беларуси в обход Украины по газопроводу Ямал-Европа в Польшу. Транзит по этому маршруту прекратился в 2022 году. Цены на газ в Европе реагируют ростом на возможное прекращение транзита топлива в регион.
Из других новостей СД Роснефти ожидаемо продлил срок договора с Игорем Сечиным и назначил его с 1 января 2025 года на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 лет. Т-банк сообщил, что планирует открыть два филиала в Китае и направил в Банк России ходатайства о согласовании кандидатур на должности управляющих филиалами Т-банка в Шанхае и Сиане. Кроме того, Банк России выпустил указание, устанавливающее порядок выдачи иностранным банкам лицензии для проведения их филиалами банковских операций в России, которые вступят в силу с 7 января 2025.
В последние дни уходящего года активность на российском рынке может оказаться сдержанной. Тем не менее сформировавшийся в последней декаде декабря импульс к росту сохраняется, в то время как баланс рисков складывается в пользу роста в направлении 2800 п. по индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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