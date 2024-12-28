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Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций растет в начале торгового дня - 28.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгового дня

Российский рынок акций в начале торгов субботы растет на 0,58%, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-28T10:14+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов субботы растет на 0,58%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,58%, до 2 773,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,18%, до 954,51 пункта.

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российский рынок акций