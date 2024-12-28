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Российский рынок демонстрирует уверенный рост

Российский рынок демонстрирует уверенный рост - 28.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок демонстрирует уверенный рост

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в середине основной торговой сессии субботы, следует из данных торгов. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T15:55+0300

2024-12-28T15:55+0300

2024-12-28T15:55+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в середине основной торговой сессии субботы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.45 мск рос на 1,22% до 2 791,11 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,74%, до 73,39 доллара за баррель. "Российский рынок акций проводит субботние торги в приподнятом настроении, индекс Мосбиржи почти дотянулся до 2800 пунктов, обновив двухмесячные вершины. В последний официальный рабочий в стране и предпоследний торговый день года на Мосбирже повышенным спросом пользуются акции сталеваров, "Алросы", "Магнита" и "Группы Позитив", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Одним из драйверов выступает ослабление рубля как к юаню, так и к доллару. Мировые фондовые рынки сегодня не торгуются, а нефтяные котировки накануне замерли на отметке 74,17 доллара за баррель Brent, добавил Бабин. "Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 51,1 пункта по сравнению с 52,6 пункта в ноябре. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение. Несмотря на это на российском рынке превалирует позитив в ожидании новогодних праздников", - отмечает Никита Степанов из ФГ "Финам". "Рынок акций растет вторую неделю подряд и закрывает заключительную в 2024 году торговую шестидневку в плюсе. Долевой рынок позитивно реагирует на решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями участников рынка", - поделился мнением Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста - префы "Башнефти" (+3,62%), обыкновенные акции "Северстали" (+3,27%), "Сегежи" (+1,92%), акции "Алросы" (+2,41%), НЛМК (+2,4%). В лидерах снижения - акции "Вуш холдинга" (-1,45%), ВК (-1,43%), "Магнита" (-0,95%), "Абрау Дюрсо" (-0,7%), ОВК (-0,65%), "Распадской" (-0,42%). Акции "Магнита" кратковременно усиливали снижение почти до 3% на фоне новостей о несостоявшемся собрании акционеров по дивидендам за 9 месяцев. "До конца дня ожидаем сохранения индекса Мосбиржи у текущих уровней, не исключаем новых попыток прокола 2800 пунктов в случае ускорения ослабления рубля", - отмечает Бабин.

https://1prime.ru/20241228/stavka-853930236.html

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс