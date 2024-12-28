https://1prime.ru/20241228/rynok-853942564.html
Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом
Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом - 28.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом
Российский рынок акций в субботу вырос, обновив максимумы с середины октября немного ниже 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:59+0300
2024-12-28T19:59+0300
2024-12-28T20:03+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу вырос, обновив максимумы с середины октября немного ниже 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46%, до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта. В ходе сессии субботы индекс Мосбиржи обновил максимум с 16 октября, поднявшись до 2798,49 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ Российский рынок акций в субботу торговался в плюсе в отсутствие внешних сигналов из-за выходного в мире. Участники рынка отыгрывали корпоративные новости. "Индекс Мосбиржи завершал шестидневную неделю ростом, в моменте вплотную подобравшись к круглым 2800 пунктам. При этом в течение дня состав лидеров поменялся – под вечер вверх устремились префы "Транснефти" (+5,5%). В середине декабря ФАС одобрила повышение тарифов компании на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года. Новый приказ антимонопольной службы предполагает индексацию еще на 4,1% - суммарно на 9,9%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также на Мосбирже выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+4,1%), "Хэдхантера" (+3,9%), "Европлана" (+3,6%). Упали в цене бумаги "Магнита" (-5,3%) - сказались сообщения о том, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также подешевели бумаги "Полюса" (-1,8%), Мосбиржи (-1,1%), ВК (-1%). ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу рабочей субботы отступил от внутридневных максимумов и реагировал на корпоративные и валютные факторы, в целом сохраняя базу для развития повышения в начале 2025 года, для чего, впрочем, понадобится улучшение геополитического фона и смягчение монетарных условий, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Повышенным спросом в РФ при этом по-прежнему могут пользоваться дивидендные акции, доходность по большинству которых не дотягивает до ключевой ставки Центробанка, но все же является приятным дополнением при покупке бумаг", - добавляет она. Завершающая торговая сессия на российском рынке в 2024 году пройдет 30 декабря, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если в воскресенье не случится форс-мажоров, в понедельник вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 декабря – 2750-2800 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20241228/yuan-853941607.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1cefe0fad7ceef3f029591fa9ee6a475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом
Российский рынок акций вырос, обновив максимумы с середины октября
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу вырос, обновив максимумы с середины октября немного ниже 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46%, до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта.
В ходе сессии субботы индекс Мосбиржи обновил максимум с 16 октября, поднявшись до 2798,49 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций в субботу торговался в плюсе в отсутствие внешних сигналов из-за выходного в мире. Участники рынка отыгрывали корпоративные новости.
"Индекс Мосбиржи завершал шестидневную неделю ростом, в моменте вплотную подобравшись к круглым 2800 пунктам. При этом в течение дня состав лидеров поменялся – под вечер вверх устремились префы "Транснефти" (+5,5%). В середине декабря ФАС одобрила повышение тарифов компании на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года. Новый приказ антимонопольной службы предполагает индексацию еще на 4,1% - суммарно на 9,9%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Также на Мосбирже выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+4,1%), "Хэдхантера" (+3,9%), "Европлана" (+3,6%). Упали в цене бумаги "Магнита" (-5,3%) - сказались сообщения о том, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также подешевели бумаги "Полюса" (-1,8%), Мосбиржи (-1,1%), ВК (-1%).
Российский рынок к концу рабочей субботы отступил от внутридневных максимумов и реагировал на корпоративные и валютные факторы, в целом сохраняя базу для развития повышения в начале 2025 года, для чего, впрочем, понадобится улучшение геополитического фона и смягчение монетарных условий, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Повышенным спросом в РФ при этом по-прежнему могут пользоваться дивидендные акции, доходность по большинству которых не дотягивает до ключевой ставки Центробанка, но все же является приятным дополнением при покупке бумаг", - добавляет она.
Завершающая торговая сессия на российском рынке в 2024 году пройдет 30 декабря, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если в воскресенье не случится форс-мажоров, в понедельник вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 декабря – 2750-2800 пунктов", - добавляет он.
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 13,67 рубля