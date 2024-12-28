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Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом

Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом - 28.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил длинную неделю ростом

Российский рынок акций в субботу вырос, обновив максимумы с середины октября немного ниже 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:59+0300

2024-12-28T19:59+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу вырос, обновив максимумы с середины октября немного ниже 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46%, до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта. В ходе сессии субботы индекс Мосбиржи обновил максимум с 16 октября, поднявшись до 2798,49 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ Российский рынок акций в субботу торговался в плюсе в отсутствие внешних сигналов из-за выходного в мире. Участники рынка отыгрывали корпоративные новости. "Индекс Мосбиржи завершал шестидневную неделю ростом, в моменте вплотную подобравшись к круглым 2800 пунктам. При этом в течение дня состав лидеров поменялся – под вечер вверх устремились префы "Транснефти" (+5,5%). В середине декабря ФАС одобрила повышение тарифов компании на прокачку нефти на 5,8% с 2025 года. Новый приказ антимонопольной службы предполагает индексацию еще на 4,1% - суммарно на 9,9%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также на Мосбирже выросли в цене бумаги "Аэрофлота" (+4,1%), "Хэдхантера" (+3,9%), "Европлана" (+3,6%). Упали в цене бумаги "Магнита" (-5,3%) - сказались сообщения о том, что внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Также подешевели бумаги "Полюса" (-1,8%), Мосбиржи (-1,1%), ВК (-1%). ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу рабочей субботы отступил от внутридневных максимумов и реагировал на корпоративные и валютные факторы, в целом сохраняя базу для развития повышения в начале 2025 года, для чего, впрочем, понадобится улучшение геополитического фона и смягчение монетарных условий, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Повышенным спросом в РФ при этом по-прежнему могут пользоваться дивидендные акции, доходность по большинству которых не дотягивает до ключевой ставки Центробанка, но все же является приятным дополнением при покупке бумаг", - добавляет она. Завершающая торговая сессия на российском рынке в 2024 году пройдет 30 декабря, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если в воскресенье не случится форс-мажоров, в понедельник вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 декабря – 2750-2800 пунктов", - добавляет он.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс