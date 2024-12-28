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В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским
В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским - 28.12.2024, ПРАЙМ
В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским
Приветствия и дружеские жесты генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским не отражают реальных намерений альянса по... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:45+0300
2024-12-28T10:45+0300
политика
нато
марк рютте
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Приветствия и дружеские жесты генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским не отражают реальных намерений альянса по отношению к Украине. Такое мнение выразил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Была встреча в Брюсселе. &lt;...&gt; Кажется, это были Рютте с Зеленским. &lt;...&gt; Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. &lt;...&gt; Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? &lt;...&gt; Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — отметил он.Дэвис также отметил, что Рютте изменил свою позицию относительно Украины и перестал говорить о возможности интеграции после победы Дональда Трампа на выборах в США.Несколько недель назад Марк Рютте провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Брюсселе, где была озвучена возможность будущих мирных переговоров и обещана экономическая помощь после достижения мира. В начале декабря министры иностранных дел стран-членов НАТО также не поддержали единогласно принятие Украины в альянс, что, по словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, привело бы к конфликту между НАТО и Россией.
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нато, марк рютте, сша, владимир зеленский
Политика, НАТО, Марк Рютте, США, Владимир Зеленский
10:45 28.12.2024
 
В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским

Дэвис: теплое общение Рютте с Зеленским не соответствует реальным планам НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Приветствия и дружеские жесты генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским не отражают реальных намерений альянса по отношению к Украине. Такое мнение выразил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"Была встреча в Брюсселе. <...> Кажется, это были Рютте с Зеленским. <...> Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. <...> Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? <...> Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — отметил он.
Дэвис также отметил, что Рютте изменил свою позицию относительно Украины и перестал говорить о возможности интеграции после победы Дональда Трампа на выборах в США.
Несколько недель назад Марк Рютте провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Брюсселе, где была озвучена возможность будущих мирных переговоров и обещана экономическая помощь после достижения мира. В начале декабря министры иностранных дел стран-членов НАТО также не поддержали единогласно принятие Украины в альянс, что, по словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, привело бы к конфликту между НАТО и Россией.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Экс-разведчик США задал Рютте вопрос о России после его резкого заявления
Вчера, 10:22
 
ПолитикаНАТОМарк РюттеСШАВладимир Зеленский
 
 
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