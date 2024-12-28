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В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским

В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским - 28.12.2024, ПРАЙМ

В США резко высказались о Рютте из-за его поведения на встрече с Зеленским

Приветствия и дружеские жесты генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским не отражают реальных намерений альянса по... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:45+0300

2024-12-28T10:45+0300

2024-12-28T10:45+0300

политика

нато

марк рютте

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Приветствия и дружеские жесты генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским не отражают реальных намерений альянса по отношению к Украине. Такое мнение выразил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Была встреча в Брюсселе. <...> Кажется, это были Рютте с Зеленским. <...> Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. <...> Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? <...> Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — отметил он.Дэвис также отметил, что Рютте изменил свою позицию относительно Украины и перестал говорить о возможности интеграции после победы Дональда Трампа на выборах в США.Несколько недель назад Марк Рютте провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Брюсселе, где была озвучена возможность будущих мирных переговоров и обещана экономическая помощь после достижения мира. В начале декабря министры иностранных дел стран-членов НАТО также не поддержали единогласно принятие Украины в альянс, что, по словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, привело бы к конфликту между НАТО и Россией.

https://1prime.ru/20241227/ritter-853900182.html

сша

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нато, марк рютте, сша, владимир зеленский