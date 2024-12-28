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Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год - 28.12.2024, ПРАЙМ

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2025 год

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей, сообщила компания. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:32+0300

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россия

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму компании на 2025 год в размере 890,9 миллиарда рублей, сообщила компания. Вопрос о корректировке инвестпрограммы и финплана РЖД на 2024 год и их утверждении на 2025 год выносился на совет директоров компании 26 декабря. Объем инвестпрограммы РЖД на 2025 год, предварительно, составит порядка 890 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в середине декабря. "Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год. Исходя из сформированных источников финансирования, её объём составит 890,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении РЖД в субботу. Основная часть, 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тысячи километров), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности. Инвестиции в обновление подвижного состава составят 257,2 миллиарда рублей. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения. "На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 миллиарда рублей, Центрального транспортного узла – 67,2 миллиарда рублей, создание высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – 46 миллиардов рублей", - пишут РЖД. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год, по последним озвученным официальным данным, составляла рекордные за всю историю компании 1,275 триллиона рублей.

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