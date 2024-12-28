https://1prime.ru/20241228/s-500-853925447.html

Представляют угрозу для НАТО. В США обеспокоились из-за С-500

Представляют угрозу для НАТО. В США обеспокоились из-за С-500 - 28.12.2024, ПРАЙМ

Представляют угрозу для НАТО. В США обеспокоились из-за С-500

Россия укомплектовала первый полк зенитно-ракетными комплексами С-500, которые способны сбивать спутники, космические самолеты и межконтинентальные... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:23+0300

2024-12-28T12:23+0300

2024-12-28T12:23+0300

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с-500

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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия укомплектовала первый полк зенитно-ракетными комплексами С-500, которые способны сбивать спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как отмечается, высокая мобильность делает С-500 уникальной. Пусковые установки системы несут по четыре ракеты класса "земля-воздух". Наиболее дальнобойные ракеты поражают цели на расстоянии до 600 километров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКаждый полк предшественника С-500 — системы С-400 состоит из двух дивизионов по восемь пусковых установок.С-500 разрабатывалась как новый уровень для единой сети ПВО России. Система неоднократно развертывалась в испытательных и оперативных целях. В июне 2023 года С-500 была размещена в Керчи для защиты моста через Керченский пролив. В декабре 2021 года системы были введены в эксплуатацию в Заполярье.С-500, способная поражать цели на больших скоростях и высотах, представляет угрозу для средств повышения боевой эффективности НАТО, указывается в публикации.При этом комплекс не оптимизирован для поражения истребителей, однако способен взаимодействовать с другими системами, отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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с-500, пво