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Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию
Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию - 28.12.2024, ПРАЙМ
Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию
Банки Турции не получали массовых обращений от туроператоров о проблемах с оплатой новогодних туров у российских туристов, вызванных санкциями против... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:30+0300
2024-12-28T10:30+0300
турция
газпромбанк
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АНКАРА, 28 дек – ПРАЙМ. Банки Турции не получали массовых обращений от туроператоров о проблемах с оплатой новогодних туров у российских туристов, вызванных санкциями против Газпромбанка, заявил РИА Новости источник на турецком финансовом рынке. Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщило, что санкции США, введённые против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее издание. "В эти дни (обращений) не было. Ситуация стабильная, по крайней мере, не получаем обращений от туроператоров", - сказал собеседник агентства. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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турция, газпромбанк
ТУРЦИЯ, Газпромбанк
10:30 28.12.2024
 
Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию

Санкции против Газпромбанка не помешали оплате новогодних туров в Турцию из РФ

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 28 дек – ПРАЙМ. Банки Турции не получали массовых обращений от туроператоров о проблемах с оплатой новогодних туров у российских туристов, вызванных санкциями против Газпромбанка, заявил РИА Новости источник на турецком финансовом рынке.
Турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии 5 декабря сообщило, что санкции США, введённые против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Крупнейшие турецкие туристические операторы опасаются, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне, писало ранее издание.
"В эти дни (обращений) не было. Ситуация стабильная, по крайней мере, не получаем обращений от туроператоров", - сказал собеседник агентства.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
США - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"
20 декабря, 09:57
 
ТУРЦИЯГазпромбанк
 
 
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