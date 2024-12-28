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Бербок призвала ввести новые санкции против России

Бербок призвала ввести новые санкции против России - 28.12.2024, ПРАЙМ

Бербок призвала ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России после инцидента с повреждением кабеля EstLink 2, связывающего... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:04+0300

2024-12-28T11:04+0300

2024-12-28T11:09+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России после инцидента с повреждением кабеля EstLink 2, связывающего Финляндию и Эстонию.Линия электропередачи вышла из строя 25 декабря, финская полиция подозревает, что это произошло после того, как судно Eagle S бросило якорь на кабель EstLink 2. Ранее также сообщалось, что власти Финляндии без каких-либо доказательств обвинили в инциденте российскую сторону."Должны последовать новые санкции ЕС", - отметила министр в беседе с изданиями медиагруппы Funke.Она также отметила, что Германия и ее партнеры в НАТО обсуждают меры, чтобы обезопасить акваторию Балтийского моря от гибридных угроз.

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