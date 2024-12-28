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Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему
Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему
Санкции против России наносят ущерб международной финансовой системе и могут уменьшить доминирующую роль Запада в ней. Об этом в беседе с агентством РИА Новости | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:58+0300
2024-12-28T13:58+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Санкции против России наносят ущерб международной финансовой системе и могут уменьшить доминирующую роль Запада в ней. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин."В целом, антироссийские санкции сильно подтачивают всю созданную самими же западными государствами международную финансовую систему и доминирующую роль Запада в этой системе, что уже сказывается и, уверен, будет в долгосрочном плане еще сильнее сказываться на направлении эволюции мировой экономической системы при опоре на принципы многополярного мира", - подчеркнул собеседник агентства.Токовинин также провел параллель между текущей ситуацией и событиями перед Первой мировой войной, где политики ведущих государств не проявили мудрости и дальновидности и привели к глобальной катастрофе.С момента начала спецоперации на Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в основном на счетах компании Euroclear в Брюсселе, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
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россия, ес, бельгия
Экономика, РОССИЯ, ЕС, БЕЛЬГИЯ
13:58 28.12.2024
 
Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему

Посол Токовинин: санкции против РФ разрушают международную финансовую систему

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Санкции против России наносят ущерб международной финансовой системе и могут уменьшить доминирующую роль Запада в ней. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"В целом, антироссийские санкции сильно подтачивают всю созданную самими же западными государствами международную финансовую систему и доминирующую роль Запада в этой системе, что уже сказывается и, уверен, будет в долгосрочном плане еще сильнее сказываться на направлении эволюции мировой экономической системы при опоре на принципы многополярного мира", - подчеркнул собеседник агентства.
Токовинин также провел параллель между текущей ситуацией и событиями перед Первой мировой войной, где политики ведущих государств не проявили мудрости и дальновидности и привели к глобальной катастрофе.
С момента начала спецоперации на Украине, страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится в ЕС, в основном на счетах компании Euroclear в Брюсселе, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
12:30
 
ЭкономикаРОССИЯЕСБЕЛЬГИЯ
 
 
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