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ЦБ оценил объем сделок исламского финансирования по размещению средств

ЦБ оценил объем сделок исламского финансирования по размещению средств - 28.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил объем сделок исламского финансирования по размещению средств

Портфель операций партнерского (исламского) финансирования по размещению средств на 30 сентября 2024 года составил 2,8 миллиарда рублей, увеличившись за 9... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:04+0300

2024-12-28T17:04+0300

2024-12-28T17:04+0300

экономика

россия

сделки

исламский банкинг

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Портфель операций партнерского (исламского) финансирования по размещению средств на 30 сентября 2024 года составил 2,8 миллиарда рублей, увеличившись за 9 месяцев 2024 года на 56%, сообщает регулятор. Двухлетний эксперимент по внедрению партнерского финансирования стартовал в сентябре 2023 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Следующим нормам шариата людям нельзя пользоваться классическими банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. Поэтому в исламской финансовой модели не выдаются классические займы под проценты, а используются другие формы. Это может быть рассрочка, лизинг или долевое финансирование. "Операции по размещению средств осуществляла 21 из 26 опрошенных компаний. На 30 сентября 2024 года портфель операций (сделок) партнерского финансирования по размещению средств составил 2,8 миллиарда рублей, увеличившись за 9 месяцев 2024 года на 56%, в том числе за счет роста количества компаний, принявших участие в анкетировании", - сообщается в обзоре рынка партнерского финансирования по итогам анкетирования за 9 месяцев 2024 года от Банка России. Отмечается, что наибольшая доля операций по размещению средств (43%) приходится на договоры купли-продажи с рассрочкой платежа. Их также реализует наибольшее количество компаний среди осуществляющих деятельность по размещению средств и принявших участие в анкетировании - 9 из 21. Компании преимущественно реализуют в рассрочку недвижимость, транспортные средства и спецтехнику, а также оборудование и материалы. Еще одним значимым видом финансирования является инвестиционный заем и близкие к нему по структуре договоры, несмотря на небольшое количество компаний, реализующих такие сделки, отмечает регулятор. "Лизинговая деятельность также распространена среди компаний партнерского финансирования - такие сделки реализуют 6 организаций, осуществляющих деятельность по размещению средств и принявших участие в анкетировании. Вместе с тем портфель таких сделок невелик - всего 12% от общего портфеля сделок по размещению средств", - сообщает Банк России. Уточняется, что операции по привлечению средств осуществляли 12 из 26 опрошенных компаний. Портфель операций по привлечению средств на 30 сентября 2024 составил 3,8 миллиарда рублей, увеличившись за девять месяцев 2024 года более чем в 2 раза. Наибольшая доля операций (сделок) по привлечению средств (45%) приходится на расчетные и карточные счета, открытые в кредитных организациях.

https://1prime.ru/20241228/inflyatsiya-853929546.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сделки, исламский банкинг