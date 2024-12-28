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В Сербии назвали причину попыток США оказать санкционное давление - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В Сербии назвали причину попыток США оказать санкционное давление
В Сербии назвали причину попыток США оказать санкционное давление - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Сербии назвали причину попыток США оказать санкционное давление
Администрация президента США Джо Байдена предпринимает перед уходом попытки оказать давление на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T23:37+0300
2024-12-28T23:40+0300
политика
сербия
сша
александр вучич
санкции против рф
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БЕЛГРАД, 28 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена предпринимает перед уходом попытки оказать давление на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") с целью заставить ввести ограничительные меры против Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря сообщил, что обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество. Вулин отметил, что именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. "Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец — российская компания - и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?" — привела слова Вулина его пресс-служба. По его словам, Вашингтон должен был давно знать, в чьей собственности находится нефтяная компания. Вулин считает, что делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его "вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них". Он добавил, что слова посла США Кристофера Хилла о том, что такие ограничительные меры не направлены против Сербии, — "лицемерны". Вучич в ночь на 23 декабря заявлял о скором начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии". Сербский президент в середине декабря указывал, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января 2025 года.
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сербия, сша, александр вучич, санкции против рф
Политика, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, санкции против РФ
23:37 28.12.2024 (обновлено: 23:40 28.12.2024)
 
В Сербии назвали причину попыток США оказать санкционное давление

Вулин: администрация Байдена перед уходом давит на Сербию ради санкций против РФ

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© flickr.com / graneits
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БЕЛГРАД, 28 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена предпринимает перед уходом попытки оказать давление на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром") с целью заставить ввести ограничительные меры против Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря сообщил, что обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество.
Вулин отметил, что именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS.
"Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец — российская компания - и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?" — привела слова Вулина его пресс-служба.
По его словам, Вашингтон должен был давно знать, в чьей собственности находится нефтяная компания.
Вулин считает, что делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его "вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них".
Он добавил, что слова посла США Кристофера Хилла о том, что такие ограничительные меры не направлены против Сербии, — "лицемерны".
Вучич в ночь на 23 декабря заявлял о скором начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии".
Сербский президент в середине декабря указывал, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января 2025 года.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
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22 декабря, 16:58
 
ПолитикаСЕРБИЯСШААлександр Вучичсанкции против РФ
 
 
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