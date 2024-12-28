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Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей - 28.12.2024, ПРАЙМ
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей
Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:22+0300
2024-12-28T15:22+0300
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россия
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания. Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже заявили, что вводят соответствующие скидки. "Авиакомпания Red Wings объявляет о предоставлении скидки для детей в виде 50% на билеты на рейсы по России и скидки 20% на билеты за границу", - говорится в сообщении. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings автоматически с 27 декабря 2024 года применяется скидка в размере 50% от всех доступных тарифов эконом-класса. Также для детей до двух лет действует 100% скидка на внутренних рейсах и 90% скидка - на международных в случае перевозки ребенка без предоставления отдельного места. Авиакомпания обращает внимание на то, что на билеты, приобретенные до 27 декабря 2024 года "действуют условия, актуальные на дату оформления". Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений.
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россия, red wings
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей
Red Wings предоставляет скидки в 50% для детей на рейсы по России и в 20% - за границу
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже заявили, что вводят соответствующие скидки.
"Авиакомпания Red Wings объявляет о предоставлении скидки для детей в виде 50% на билеты на рейсы по России и скидки 20% на билеты за границу", - говорится в сообщении.
При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings автоматически с 27 декабря 2024 года применяется скидка в размере 50% от всех доступных тарифов эконом-класса. Также для детей до двух лет действует 100% скидка на внутренних рейсах и 90% скидка - на международных в случае перевозки ребенка без предоставления отдельного места.
Авиакомпания обращает внимание на то, что на билеты, приобретенные до 27 декабря 2024 года "действуют условия, актуальные на дату оформления".
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений.
Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив