Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241228/skidki-853931945.html
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей - 28.12.2024, ПРАЙМ
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей
Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T15:22+0300
2024-12-28T15:22+0300
россия
red wings
https://cdnn.1prime.ru/img/76420/03/764200399_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_80411f624a1eb98d4320c8bcafdd5186.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания. Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже заявили, что вводят соответствующие скидки. "Авиакомпания Red Wings объявляет о предоставлении скидки для детей в виде 50% на билеты на рейсы по России и скидки 20% на билеты за границу", - говорится в сообщении. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings автоматически с 27 декабря 2024 года применяется скидка в размере 50% от всех доступных тарифов эконом-класса. Также для детей до двух лет действует 100% скидка на внутренних рейсах и 90% скидка - на международных в случае перевозки ребенка без предоставления отдельного места. Авиакомпания обращает внимание на то, что на билеты, приобретенные до 27 декабря 2024 года "действуют условия, актуальные на дату оформления". Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений.
https://1prime.ru/20241004/reysy-851966999.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76420/03/764200399_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_ab3554b0331c5d49f8add4f50a24f061.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, red wings
РОССИЯ, Red Wings
15:22 28.12.2024
 
Red Wings рассказала о скидках на билеты для детей

Red Wings предоставляет скидки в 50% для детей на рейсы по России и в 20% - за границу

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвиакомпания Red Wings
Авиакомпания Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings предоставляет скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% - за границу, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Президент России Владимир Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже заявили, что вводят соответствующие скидки.
"Авиакомпания Red Wings объявляет о предоставлении скидки для детей в виде 50% на билеты на рейсы по России и скидки 20% на билеты за границу", - говорится в сообщении.
При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings автоматически с 27 декабря 2024 года применяется скидка в размере 50% от всех доступных тарифов эконом-класса. Также для детей до двух лет действует 100% скидка на внутренних рейсах и 90% скидка - на международных в случае перевозки ребенка без предоставления отдельного места.
Авиакомпания обращает внимание на то, что на билеты, приобретенные до 27 декабря 2024 года "действуют условия, актуальные на дату оформления".
Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть компании состоит из более 100 российских и международных направлений.
Самолет авиакомпании Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Red Wings продолжит выполнять рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив
4 октября, 14:36
 
РОССИЯRed Wings
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала