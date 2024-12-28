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В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг
В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг - 28.12.2024, ПРАЙМ
В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг
Правительство России расширило список доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, а также ограничило список... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T22:46+0300
2024-12-28T22:53+0300
россия
доходы
правительство рф
социальные услуги
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, а также ограничило список людей, чьи доходы будут рассматривать при назначении, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. "Существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости. Так, предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ. Отмечается, что в состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. В министерстве объяснили, что основными получателями социальных услуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые люди. "Чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку из учета исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях, которые получают граждане, проживающие в социальных стационарах, средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам", - уточнили в пресс-службе.
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россия, доходы, правительство рф, социальные услуги
РОССИЯ, доходы, Правительство РФ, социальные услуги
22:46 28.12.2024 (обновлено: 22:53 28.12.2024)
 
В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

Кабмин расширил список неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / motorradcbr
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, а также ограничило список людей, чьи доходы будут рассматривать при назначении, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства.
"Существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости. Так, предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ.
Отмечается, что в состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. В министерстве объяснили, что основными получателями социальных услуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые люди.
"Чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку из учета исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях, которые получают граждане, проживающие в социальных стационарах, средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам", - уточнили в пресс-службе.
 
РОССИЯдоходыПравительство РФсоциальные услуги
 
 
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