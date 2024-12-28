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В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг - 28.12.2024, ПРАЙМ

В РФ стало больше неучитываемых доходов для получения бесплатных соцуслуг

Правительство России расширило список доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, а также ограничило список... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T22:46+0300

2024-12-28T22:46+0300

2024-12-28T22:53+0300

россия

доходы

правительство рф

социальные услуги

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило список доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости в бесплатных социальных услугах, а также ограничило список людей, чьи доходы будут рассматривать при назначении, сообщила пресс-служба Минтруда России, комментируя соответствующее постановление правительства. "Существенно расширен перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости. Так, предлагается не учитывать целый ряд единовременных и целевых выплат, доходы от трудовой деятельности граждан с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах и средства социального контракта", - говорится в пояснении министерства труда и социальной защиты РФ. Отмечается, что в состав семьи при расчете доходов будут включаться только заявитель, его супруг и несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно. В министерстве объяснили, что основными получателями социальных услуг являются граждане с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пожилые люди. "Чтобы повысить доступность бесплатных социальных услуг, по новому порядку из учета исключены доходы от трудовой деятельности в государственных и муниципальных организациях, которые получают граждане, проживающие в социальных стационарах, средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, средства материнского капитала, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам", - уточнили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доходы, правительство рф, социальные услуги