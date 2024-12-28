https://1prime.ru/20241228/sovmestiteli-853939802.html

Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям

Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям - 28.12.2024, ПРАЙМ

Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям

Минтруд предложил обязать работодателей выплачивать средний месячный заработок работникам-совместителям, уволенным с основного места работы из-за сокращения... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:40+0300

2024-12-28T18:40+0300

2024-12-28T18:40+0300

россия

минтруд

работники

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтруд предложил обязать работодателей выплачивать средний месячный заработок работникам-совместителям, уволенным с основного места работы из-за сокращения штата, в случае, если они не могут найти работу больше месяца, сообщила пресс-служба министерства. "Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, предоставляющий право на получение среднего месячного заработка работникам-совместителям, уволенным с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и нетрудоустроенным более одного месяца", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, выплату будет делать работодатель в течение второго и третьего месяца после увольнения до трудоустройства, если человек обратился в службу занятости в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения. "Для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок выплачивается за второй, третий месяц и, далее, четвертый–шестой месяцы до трудоустройства гражданина на тех же условиях обращения в службу занятости", - объяснили в министерстве.

https://1prime.ru/20241223/kadry-853806335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минтруд, работники, выплаты