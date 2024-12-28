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Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям
Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям - 28.12.2024, ПРАЙМ
Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям
Минтруд предложил обязать работодателей выплачивать средний месячный заработок работникам-совместителям, уволенным с основного места работы из-за сокращения... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:40+0300
2024-12-28T18:40+0300
2024-12-28T18:40+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтруд предложил обязать работодателей выплачивать средний месячный заработок работникам-совместителям, уволенным с основного места работы из-за сокращения штата, в случае, если они не могут найти работу больше месяца, сообщила пресс-служба министерства. "Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, предоставляющий право на получение среднего месячного заработка работникам-совместителям, уволенным с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и нетрудоустроенным более одного месяца", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, выплату будет делать работодатель в течение второго и третьего месяца после увольнения до трудоустройства, если человек обратился в службу занятости в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения. "Для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок выплачивается за второй, третий месяц и, далее, четвертый–шестой месяцы до трудоустройства гражданина на тех же условиях обращения в службу занятости", - объяснили в министерстве.
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россия, минтруд, работники, выплаты
РОССИЯ, Минтруд, работники, выплаты
Минтруд предложил ввести дополнительные выплаты уволенным совместителям
Минтруд предложил платить за время поиска работы уволенным совместителям
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минтруд предложил обязать работодателей выплачивать средний месячный заработок работникам-совместителям, уволенным с основного места работы из-за сокращения штата, в случае, если они не могут найти работу больше месяца, сообщила пресс-служба министерства.
"Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект, предоставляющий право на получение среднего месячного заработка работникам-совместителям, уволенным с основного места работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации и нетрудоустроенным более одного месяца", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, выплату будет делать работодатель в течение второго и третьего месяца после увольнения до трудоустройства, если человек обратился в службу занятости в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения.
"Для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, средний месячный заработок выплачивается за второй, третий месяц и, далее, четвертый–шестой месяцы до трудоустройства гражданина на тех же условиях обращения в службу занятости", - объяснили в министерстве.
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