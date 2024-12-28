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Банк России оценил риски повышения ключевой ставки - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Банк России оценил риски повышения ключевой ставки
Банк России оценил риски повышения ключевой ставки - 28.12.2024, ПРАЙМ
Банк России оценил риски повышения ключевой ставки
Участники дискуссии по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:08+0300
2024-12-28T14:09+0300
банк россии
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Участники дискуссии по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало ускорения роста кредитов в ближайшие месяцы и продолжения роста инфляции. "Взвешивая риски обсуждаемых решений, участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении. Так, в случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России. В такой ситуации ЦБ возобновит ужесточение денежно-кредитной политики. Напротив, в случае повышения в декабре ключевой ставки были риск переужесточения денежно-кредитных условий с учетом текущих оценок их жесткости. В результате мог бы реализоваться сценарий избыточного охлаждения экономической активности, которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%. "Это противоречило бы принципам денежно-кредитной политики Банка России в рамках режима таргетирования инфляции: для устойчивой стабилизации инфляции на цели денежно-кредитная политика должна способствовать снижению циклических колебаний выпуска (контрциклическая роль денежно-кредитной политики). Поэтому пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением", - говорится в резюме. ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
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ставка
Банк России, ставка
14:08 28.12.2024 (обновлено: 14:09 28.12.2024)
 
Банк России оценил риски повышения ключевой ставки

ЦБ: сохранение ставки ЦБ в декабре несло меньше рисков, чем ее повышение

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Участники дискуссии по ключевой ставке ЦБ РФ 20 декабря отметили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение, хотя и не исключало ускорения роста кредитов в ближайшие месяцы и продолжения роста инфляции.
"Взвешивая риски обсуждаемых решений, участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении. Так, в случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
В такой ситуации ЦБ возобновит ужесточение денежно-кредитной политики.
Напротив, в случае повышения в декабре ключевой ставки были риск переужесточения денежно-кредитных условий с учетом текущих оценок их жесткости. В результате мог бы реализоваться сценарий избыточного охлаждения экономической активности, которое приведет к последующему значительному отклонению инфляции вниз от 4%.
"Это противоречило бы принципам денежно-кредитной политики Банка России в рамках режима таргетирования инфляции: для устойчивой стабилизации инфляции на цели денежно-кредитная политика должна способствовать снижению циклических колебаний выпуска (контрциклическая роль денежно-кредитной политики). Поэтому пауза в изменении ключевой ставки сейчас является более взвешенным решением", - говорится в резюме.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в декабре неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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