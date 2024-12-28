Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241228/strategiya-853941749.html
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. Соответствующий указ разместили на сайте официального... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:15+0300
2024-12-28T19:39+0300
россия
владимир путин
указ
экстремизм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853358301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f8d4b46e8172be9ca42ccbd230e413d.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, стратегия утверждена в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Также признается утратившим силу указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.В указе "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации" отмечается, что экстремистские преступления усиливают влияние на национальную безопасность страны и вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах РФ, так и в государстве в целом.Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из Стратегии.В Стратегии экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности РФ.Новая стратегия противодействия экстремизму должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа.Кроме того, в Стратегии появились такие понятия, как "русофобия" и "ксенофобия"."Ксенофобия — проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также в отношении их отдельных представителей; русофобия - неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России", - сообщается в указе.В предыдущем указе от 2020 года в качестве основных понятий стратегии указывались, идеология, радикализм, экстремистская идеология, проявления экстремизма, субъекты противодействия экстремизму и собственно противодействие экстремизму.
https://1prime.ru/20241228/zakon-853924188.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853358301_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_71558b8a8738a54e7776902d68951904.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, указ, экстремизм
РОССИЯ, Владимир Путин, указ, экстремизм
19:15 28.12.2024 (обновлено: 19:39 28.12.2024)
 
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин указом утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, стратегия утверждена в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму.
Также признается утратившим силу указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
В указе "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации" отмечается, что экстремистские преступления усиливают влияние на национальную безопасность страны и вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах РФ, так и в государстве в целом.
Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из Стратегии.
В Стратегии экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности РФ.
Новая стратегия противодействия экстремизму должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа.
Кроме того, в Стратегии появились такие понятия, как "русофобия" и "ксенофобия".
"Ксенофобия — проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также в отношении их отдельных представителей; русофобия - неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России", - сообщается в указе.
В предыдущем указе от 2020 года в качестве основных понятий стратегии указывались, идеология, радикализм, экстремистская идеология, проявления экстремизма, субъекты противодействия экстремизму и собственно противодействие экстремизму.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин подписал закон о доходах иноагентов от продажи недвижимости
11:41
 
РОССИЯВладимир Путинуказэкстремизм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала