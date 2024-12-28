https://1prime.ru/20241228/strategiya-853941749.html

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. Соответствующий указ разместили на сайте официального... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:15+0300

2024-12-28T19:15+0300

2024-12-28T19:39+0300

россия

владимир путин

указ

экстремизм

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в стране. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, стратегия утверждена в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму. Также признается утратившим силу указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.В указе "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации" отмечается, что экстремистские преступления усиливают влияние на национальную безопасность страны и вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах РФ, так и в государстве в целом.Экстремизм во всех его проявлениях создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности РФ, стабильности страны, следует из Стратегии.В Стратегии экстремизм назван одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности РФ.Новая стратегия противодействия экстремизму должна нейтрализовать иностранные и международные НПО, признанные нежелательными в России, следует из указа.Кроме того, в Стратегии появились такие понятия, как "русофобия" и "ксенофобия"."Ксенофобия — проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также в отношении их отдельных представителей; русофобия - неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России", - сообщается в указе.В предыдущем указе от 2020 года в качестве основных понятий стратегии указывались, идеология, радикализм, экстремистская идеология, проявления экстремизма, субъекты противодействия экстремизму и собственно противодействие экстремизму.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, указ, экстремизм