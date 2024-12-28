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США и Британия готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, заявили в СВР - 28.12.2024, ПРАЙМ
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США и Британия готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, заявили в СВР
США и Британия готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, заявили в СВР - 28.12.2024, ПРАЙМ
США и Британия готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, заявили в СВР
Вашингтон и Лондон готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:29+0300
2024-12-28T09:29+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России."Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии", - отмечается в заявлении ведомства.По данным службы, подконтрольные полевые командиры ИГИЛ* получили ударные беспилотные летательные аппараты для осуществления этих атак.Уходящая администрация США и руководство Великобритании мотивированы желанием не допустить стабилизацию ситуации в Сирии и сохранить хаос на Ближнем Востоке. Они считают, что этот хаос поможет им достичь своей геополитической цели - обеспечить свое долгосрочное господство в регионе, резюмировали в ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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свр, сша, великобритания
Политика, СВР, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:29 28.12.2024
 
США и Британия готовят теракты против военных баз РФ в Сирии, заявили в СВР

СВР: США и Британия готовят теракты против военных баз России в Сирии

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.
"Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии", - отмечается в заявлении ведомства.
По данным службы, подконтрольные полевые командиры ИГИЛ* получили ударные беспилотные летательные аппараты для осуществления этих атак.
Уходящая администрация США и руководство Великобритании мотивированы желанием не допустить стабилизацию ситуации в Сирии и сохранить хаос на Ближнем Востоке. Они считают, что этот хаос поможет им достичь своей геополитической цели - обеспечить свое долгосрочное господство в регионе, резюмировали в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Майя Санду
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23 декабря, 09:44
 
ПолитикаСВРСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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