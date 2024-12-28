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Три банка вошли в число участников тестирования цифрового рубля

Три банка вошли в число участников тестирования цифрового рубля - 28.12.2024, ПРАЙМ

Три банка вошли в число участников тестирования цифрового рубля

Т-Банк и Сбербанк, а также банк "Точка" присоединились к числу участников платформы цифрового рубля, следует из материалов ЦБ. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T15:56+0300

2024-12-28T15:56+0300

2024-12-28T15:56+0300

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цифровой рубль

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Т-Банк и Сбербанк, а также банк "Точка" присоединились к числу участников платформы цифрового рубля, следует из материалов ЦБ. Согласно обновленному на сайте регулятора перечню банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями, их число увеличилось с 12 до 15 банков. Его дополнили три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка". Цифровой рубль представляет собой цифровую форму российской национальной валюты в дополнение к существующим формам денег. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. В четверг ЦБ в своем документе "Основные направления развития национальной платежной системы на период 2025-2027 годов" отмечал, что пока операции с цифровыми рублями доступны клиентам 12 банков, кроме того, заключены договоры еще с рядом кредитных организаций, часть из них уже завершают организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля. Таким образом, список банков-участников платформы цифрового рубля будет и дальше дополняться. В начале декабря ЦБ РФ сообщил РИА Новости, что поэтапно расширяет число участников (банков) и пользователей (граждан и компаний) пилотирования по мере готовности банков; платформа готова к увеличению нагрузки.

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россия, банки, цифровой рубль