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Оборот розничной торговли в России в ноябре ускорил рост до шести процентов

Оборот розничной торговли в России в ноябре ускорил рост до шести процентов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в России в ноябре ускорил рост до шести процентов

Оборот розничной торговли в РФ в ноябре ускорил рост до 6% в годовом выражении с 5,2% в октябре, в январе-ноябре показатель вырос на 7,4%, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:08+0300

2024-12-28T19:08+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в ноябре ускорил рост до 6% в годовом выражении с 5,2% в октябре, в январе-ноябре показатель вырос на 7,4%, следует из данных Росстата. "Оборот розничной торговли в ноябре 2024 года составил 4 809,3 миллиарда рублей, или 106% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2024 года - 49 914,9 миллиарда рублей, или 107,4%", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, в том числе напитками и табачными изделиями в ноябре вырос на 5,2%, до 2,29 триллиона рублей, а в период с января по ноябрь - на 6,2%, до 23,65 триллиона рублей. А оборот рынка непродовольственной розницы вырос на 6,8%, до 2,5 триллиона рублей, и на 8,5% он увеличился в период с января по ноябрь, до 26,26 триллиона рублей. В ноябре 2024 года оборот розничной торговли на 96,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляли деятельность вне рынка, в то время как доля розничных рынков и ярмарок составила 3,8%. Год назад эти показатели были 95,6% и 4,4% соответственно. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,7%, а непродовольственных товаров - 52,3% (в ноябре прошлого года - 47,4% и 52,6% соответственно).

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