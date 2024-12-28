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"Выйдет победителем". К Трампу обратились с посланием о России
"Выйдет победителем". К Трампу обратились с посланием о России - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Выйдет победителем". К Трампу обратились с посланием о России
Новому президенту Соединенных Штатов необходимо понять, что Росси. невозможно победить в украинском конфликте. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:20+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Новому президенту Соединенных Штатов необходимо понять, что Росси. невозможно победить в украинском конфликте. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен."Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — заметил Малинен.Он также подчеркнул, что движение вперед возможно только после принятия этого факта.Ранее агентство Reuters сообщило, что план Трампа по урегулированию конфликта в Украине предусматривает отказ от членства Киева в Североатлантическом альянсе и территориальные уступки в пользу Москвы.
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Политика, США, ФИНЛЯНДИЯ, Дональд Трамп
"Выйдет победителем". К Трампу обратились с посланием о России
Профессор Малинен обратился к Трампу с посланием о невозможности победить РФ
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ.
Новому президенту Соединенных Штатов необходимо понять, что Росси. невозможно победить в украинском конфликте. Таким мнением в аккаунте в социальной сети Х поделился
профессор Хельсинкского университета и эксперт в области геополитики Туомас Малинен.
"Позвольте мне дать вам совет. Начните с этого: 1.Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины", — заметил Малинен.
Он также подчеркнул, что движение вперед возможно только после принятия этого факта.
Ранее агентство Reuters сообщило, что план Трампа по урегулированию конфликта в Украине предусматривает отказ от членства Киева в Североатлантическом альянсе и территориальные уступки в пользу Москвы.
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