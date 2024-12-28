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ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"
Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9%... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:48+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%, следует из приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовых актов. Ранее в декабре вышел приказ ФАС о том, что тарифы на услуги "Транснефти" повышаются с 1 января на 5,8%. Однако 28 декабря Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, согласно которому тарифы повышаются на 9,9% с 1 января 2025 года, то есть вырастут еще на 4,1 п.п.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Транснефть, тарифы
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"
ФАС: тарифы на услуги "Транснефти" вырастут с 1 января на 9,9%, а не на 5,8%
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%, следует из приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовых актов.
Ранее в декабре вышел приказ ФАС о том, что тарифы на услуги "Транснефти" повышаются с 1 января на 5,8%. Однако 28 декабря Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, согласно которому тарифы повышаются на 9,9% с 1 января 2025 года, то есть вырастут еще на 4,1 п.п.
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