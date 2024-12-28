https://1prime.ru/20241228/transneft-853935569.html

ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"

ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ

ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"

Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9%... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:47+0300

2024-12-28T16:47+0300

2024-12-28T16:48+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%, следует из приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовых актов. Ранее в декабре вышел приказ ФАС о том, что тарифы на услуги "Транснефти" повышаются с 1 января на 5,8%. Однако 28 декабря Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, согласно которому тарифы повышаются на 9,9% с 1 января 2025 года, то есть вырастут еще на 4,1 п.п.

https://1prime.ru/20241206/pravitelstvo-853395989.html

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россия, фас рф, транснефть, тарифы