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ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/transneft-853935569.html
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти" - 28.12.2024, ПРАЙМ
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"
Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9%... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:48+0300
экономика
россия
фас рф
транснефть
тарифы
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%, следует из приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовых актов. Ранее в декабре вышел приказ ФАС о том, что тарифы на услуги "Транснефти" повышаются с 1 января на 5,8%. Однако 28 декабря Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, согласно которому тарифы повышаются на 9,9% с 1 января 2025 года, то есть вырастут еще на 4,1 п.п.
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россия, фас рф, транснефть, тарифы
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Транснефть, тарифы
16:47 28.12.2024 (обновлено: 16:48 28.12.2024)
 
ФАС издала новый приказ о повышении тарифов на услуги "Транснефти"

ФАС: тарифы на услуги "Транснефти" вырастут с 1 января на 9,9%, а не на 5,8%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку, перевалку, слив, налив, прием и сдачу нефти в системе магистральных трубопроводов "Транснефти" в наступающем году вырастут на 9,9% вместо планировавшихся ранее 5,8%, следует из приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовых актов.
Ранее в декабре вышел приказ ФАС о том, что тарифы на услуги "Транснефти" повышаются с 1 января на 5,8%. Однако 28 декабря Минюст зарегистрировал новый приказ ФАС, согласно которому тарифы повышаются на 9,9% с 1 января 2025 года, то есть вырастут еще на 4,1 п.п.
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Правительство РФ ожидает от "Транснефти" дивиденды не ниже 50% прибыли
6 декабря, 16:33
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФТранснефтьтарифы
 
 
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