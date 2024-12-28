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ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России - 28.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России
ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России - 28.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России
Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:07+0300
2024-12-28T14:07+0300
банк россии
россия
экономическая активность
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря. "В последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности. Участники дискуссии указали на некоторые из них. Так, продолжает уменьшаться железнодорожная погрузка стройматериалов, что может говорить об ослаблении инвестиционного спроса", - говорится в документе. "Кроме того, в декабре вновь снизился индикатор бизнес-климата. Его снижение происходит уже два квартала подряд", - добавляется там же. Также, по словам ряда участников обсуждения, в ходе оперативных опросов компании отмечают некоторый рост задержек платежей и, как следствие, сокращение поставок с отсрочкой оплаты и рост поставок по предоплате. Дополнительно к этому все больше представителей главных управлений Банка России сообщают о том, что предприятия формируют более умеренные производственные планы и чаще откладывают новые проекты на более поздний срок, указывается в материалах ЦБ. "Наконец, снижение прибыли компаний также может быть сигналом наметившегося охлаждения экономической активности, поскольку ограничивает возможности для увеличения спроса компаний на факторы производства, в том числе на трудовые ресурсы", - отмечает ЦБ.
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россия, экономическая активность
Банк России, РОССИЯ, экономическая активность
14:07 28.12.2024
 
ЦБ видит признаки перехода к охлаждению экономической активности в России

ЦБ видит признаки перехода к постепенному охлаждению экономической активности в РФ

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"В последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности. Участники дискуссии указали на некоторые из них. Так, продолжает уменьшаться железнодорожная погрузка стройматериалов, что может говорить об ослаблении инвестиционного спроса", - говорится в документе.
"Кроме того, в декабре вновь снизился индикатор бизнес-климата. Его снижение происходит уже два квартала подряд", - добавляется там же.
Также, по словам ряда участников обсуждения, в ходе оперативных опросов компании отмечают некоторый рост задержек платежей и, как следствие, сокращение поставок с отсрочкой оплаты и рост поставок по предоплате. Дополнительно к этому все больше представителей главных управлений Банка России сообщают о том, что предприятия формируют более умеренные производственные планы и чаще откладывают новые проекты на более поздний срок, указывается в материалах ЦБ.
"Наконец, снижение прибыли компаний также может быть сигналом наметившегося охлаждения экономической активности, поскольку ограничивает возможности для увеличения спроса компаний на факторы производства, в том числе на трудовые ресурсы", - отмечает ЦБ.
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14:05
 
Банк РоссииРОССИЯэкономическая активность
 
 
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