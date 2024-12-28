https://1prime.ru/20241228/ukraina-853921845.html
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине
Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:13+0300
2024-12-28T10:13+0300
2024-12-28T10:13+0300
политика
сша
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.По словам журналиста, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", так как события происходят в Одессе на Украине, а не в каком-либо другом государстве.Он считает, что если бы это происходило в другой стране, западные страны и СМИ активно бы обсуждали это.В интернете появились видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, в которых украинские военкоматы применяют силу и насилие в отношении мужчин. Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, требует, чтобы все военнообязанные прошли регистрацию в военкомате. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию военных и полиции.
https://1prime.ru/20241227/ukraina-853913131.html
сша
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, запад
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине
Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии в отношении Украины
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ.
Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети Х написал
ирландский журналист Чей Боуз.
По словам журналиста, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", так как события происходят в Одессе на Украине, а не в каком-либо другом государстве.
Он считает, что если бы это происходило в другой стране, западные страны и СМИ активно бы обсуждали это.
В интернете появились видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, в которых украинские военкоматы применяют силу и насилие в отношении мужчин. Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, требует, чтобы все военнообязанные прошли регистрацию в военкомате. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию военных и полиции.
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи