https://1prime.ru/20241228/ukraina-853921845.html

"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине

"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине

Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:13+0300

2024-12-28T10:13+0300

2024-12-28T10:13+0300

политика

сша

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запад

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.По словам журналиста, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", так как события происходят в Одессе на Украине, а не в каком-либо другом государстве.Он считает, что если бы это происходило в другой стране, западные страны и СМИ активно бы обсуждали это.В интернете появились видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, в которых украинские военкоматы применяют силу и насилие в отношении мужчин. Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, требует, чтобы все военнообязанные прошли регистрацию в военкомате. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию военных и полиции.

https://1prime.ru/20241227/ukraina-853913131.html

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сша, украина, запад