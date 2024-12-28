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"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине - 28.12.2024, ПРАЙМ
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"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине
Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:13+0300
2024-12-28T10:13+0300
политика
сша
украина
запад
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.По словам журналиста, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", так как события происходят в Одессе на Украине, а не в каком-либо другом государстве.Он считает, что если бы это происходило в другой стране, западные страны и СМИ активно бы обсуждали это.В интернете появились видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, в которых украинские военкоматы применяют силу и насилие в отношении мужчин. Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, требует, чтобы все военнообязанные прошли регистрацию в военкомате. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию военных и полиции.
https://1prime.ru/20241227/ukraina-853913131.html
сша
украина
запад
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сша, украина, запад
Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД
10:13 28.12.2024
 
"Упыри молчат". На Западе пришли в ужас из-за отношения США и ЕС к Украине

Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии в отношении Украины

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Европа и США пренебрежительно относятся к событиям на Украине и не обращают внимания на ужасные последствия мобилизации в этой стране. Об этом в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
По словам журналиста, "упыри и спекулянты в ЕС и Белом доме Байдены молчат", так как события происходят в Одессе на Украине, а не в каком-либо другом государстве.
Он считает, что если бы это происходило в другой стране, западные страны и СМИ активно бы обсуждали это.
В интернете появились видеоролики, демонстрирующие силовую мобилизацию, в которых украинские военкоматы применяют силу и насилие в отношении мужчин. Новый закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, требует, чтобы все военнообязанные прошли регистрацию в военкомате. Военнообязанные должны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по требованию военных и полиции.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
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