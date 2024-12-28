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На Украине заявили о готовности страны к прекращению транзита газа из РФ - 28.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине заявили о готовности страны к прекращению транзита газа из РФ
На Украине заявили о готовности страны к прекращению транзита газа из РФ - 28.12.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о готовности страны к прекращению транзита газа из РФ
Украина полностью подготовилась к стабильному газоснабжению потребителей в случае полной остановки транзита российского газа, заявил в субботу министр... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T22:20+0300
2024-12-28T22:20+0300
украина
газ
транзит газа через украину
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Украина полностью подготовилась к стабильному газоснабжению потребителей в случае полной остановки транзита российского газа, заявил в субботу министр энергетики Герман Галущенко. Галущекно заверил, что Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита природного газа. "Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям", - приводит слова Галущенко сайт минэнерго. Он отметил, что Украина направила письмо к энергокомиссару из-за заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа. По его словам, Киев разработал механизм замещения импорта энергии из других стран, которые готовые увеличить соответствующие мощности. Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. На минувшей неделе Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
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украина, газ, транзит газа через украину
УКРАИНА, Газ, транзит газа через Украину
22:20 28.12.2024
 
На Украине заявили о готовности страны к прекращению транзита газа из РФ

Минэнерго Украины: страна подготовилась к прекращению транзита газа из России

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Украина полностью подготовилась к стабильному газоснабжению потребителей в случае полной остановки транзита российского газа, заявил в субботу министр энергетики Герман Галущенко.
Галущекно заверил, что Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита природного газа.
"Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям", - приводит слова Галущенко сайт минэнерго.
Он отметил, что Украина направила письмо к энергокомиссару из-за заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа. По его словам, Киев разработал механизм замещения импорта энергии из других стран, которые готовые увеличить соответствующие мощности.
Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. На минувшей неделе Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта
16:47
 
УКРАИНАГазтранзит газа через Украину
 
 
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