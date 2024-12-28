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FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году
FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году - 28.12.2024, ПРАЙМ
FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году
Аргентинский песо стал самой дорожающей валютой в 2024 году, укрепившись на 44% по отношению к корзине валют торговых партнеров, передает Financial Times. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:33+0300
2024-12-28T11:33+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Аргентинский песо стал самой дорожающей валютой в 2024 году, укрепившись на 44% по отношению к корзине валют торговых партнеров, передает Financial Times.Согласно газете, подорожание песо повлияло на параллельный валютный рынок, где аргентинцы покупают доллары из-за ограничений на доступ к официальному курсу. Средняя зарплата в Аргентине в долларовом выражении по параллельному курсу выросла почти вдвое до 990 долларов.Тем не менее, валютные резервы Центрального банка Аргентины практически опустели из-за поддержки высокого курса песо. Ожидается, что девальвация может произойти в случае обесценивания реала в Бразилии или при повышении тарифов в Аргентине.Директор аргентинского аналитического центра считает, что власти смогут продолжить текущую валютную политику, но длительное сохранение сильного курса маловероятно. Он предполагает, что "настоящее испытание" ждет песо, когда президент Хавьер Милей отменит валютный контроль.
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иностранная валюта
Экономика, иностранная валюта
FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году
FT: аргентинский песо стал самой укрепившейся валютой в 2024 году
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ.
Аргентинский песо стал самой дорожающей валютой в 2024 году, укрепившись на 44% по отношению к корзине валют торговых партнеров, передает
Financial Times.
Согласно газете, подорожание песо повлияло на параллельный валютный рынок, где аргентинцы покупают доллары из-за ограничений на доступ к официальному курсу. Средняя зарплата в Аргентине в долларовом выражении по параллельному курсу выросла почти вдвое до 990 долларов.
Тем не менее, валютные резервы Центрального банка Аргентины практически опустели из-за поддержки высокого курса песо. Ожидается, что девальвация может произойти в случае обесценивания реала в Бразилии или при повышении тарифов в Аргентине.
Директор аргентинского аналитического центра считает, что власти смогут продолжить текущую валютную политику, но длительное сохранение сильного курса маловероятно. Он предполагает, что "настоящее испытание" ждет песо, когда президент Хавьер Милей отменит валютный контроль.
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