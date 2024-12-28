https://1prime.ru/20241228/vvp-853940937.html

ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента

ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ

ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента

Рост ВВП России в ноябре ускорился до 3,6% в годовом выражении с 3,2% в октябре, по итогам января-ноября рост составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:03+0300

2024-12-28T19:03+0300

2024-12-28T19:03+0300

экономика

россия

росстат

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре ускорился до 3,6% в годовом выражении с 3,2% в октябре, по итогам января-ноября рост составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2024 года рост ВВП составил 3,6% год к году после 3,2% год к году месяцем ранее... В целом за 11 месяцев 2024 года рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в ноябре показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, Банк России ожидает рост ВВП в диапазоне 3,5-4%.

https://1prime.ru/20241228/zarplaty-853940815.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, экономика рф