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ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ
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ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента
ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ
ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента
Рост ВВП России в ноябре ускорился до 3,6% в годовом выражении с 3,2% в октябре, по итогам января-ноября рост составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:03+0300
2024-12-28T19:03+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре ускорился до 3,6% в годовом выражении с 3,2% в октябре, по итогам января-ноября рост составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2024 года рост ВВП составил 3,6% год к году после 3,2% год к году месяцем ранее... В целом за 11 месяцев 2024 года рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в ноябре показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов. Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, Банк России ожидает рост ВВП в диапазоне 3,5-4%.
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россия, росстат, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Росстат, экономика РФ
19:03 28.12.2024
 
ВВП России в ноябре вырос на 3,6 процента

Росстат: ВВП РФ в ноябре вырос на 3,6% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в ноябре ускорился до 3,6% в годовом выражении с 3,2% в октябре, по итогам января-ноября рост составил 4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2024 года рост ВВП составил 3,6% год к году после 3,2% год к году месяцем ранее... В целом за 11 месяцев 2024 года рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе.
В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в ноябре показал нулевую динамику с исключением сезонного и календарного факторов.
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, Банк России ожидает рост ВВП в диапазоне 3,5-4%.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯРосстатэкономика РФ
 
 
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