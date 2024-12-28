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Путин подписал закон о доходах иноагентов от продажи недвижимости

Путин подписал закон о доходах иноагентов от продажи недвижимости - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о доходах иноагентов от продажи недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:41+0300

2024-12-28T11:41+0300

2024-12-28T11:57+0300

россия

владимир путин

закон

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам и доходов от использования результатов интеллектуальной деятельности, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.Деньги с специального счета иностранного агента могут быть списаны при взыскании средств из бюджетов Российской Федерации или в других случаях, установленных Правительством. Иностранный агент обязан сообщать своим партнерам о своем статусе иностранного агента, в том числе о выплатах, штрафах и пени, связанных с использованием интеллектуальной собственности.Если иностранный агент исключен из реестра, его специальный счет закрывается по его заявлению в течение 15 дней, при этом остаток денежных средств может быть переведен на другой его банковский счет.Данный закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

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россия, владимир путин, закон