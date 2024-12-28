https://1prime.ru/20241228/zakon-853925049.html

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:03+0300

2024-12-28T12:03+0300

2024-12-28T12:03+0300

россия

владимир путин

закон

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно новому закону, статья 238 Уголовного кодекса РФ, касающаяся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, теперь не распространяется на медицинский персонал.

https://1prime.ru/20241228/zakon-853924188.html

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россия, владимир путин, закон