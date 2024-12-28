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Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:03+0300
2024-12-28T12:03+0300
россия
владимир путин
закон
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно новому закону, статья 238 Уголовного кодекса РФ, касающаяся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, теперь не распространяется на медицинский персонал.
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россия, владимир путин, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, закон
12:03 28.12.2024
 
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому закону, статья 238 Уголовного кодекса РФ, касающаяся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, теперь не распространяется на медицинский персонал.
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