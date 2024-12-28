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Путин подписал закон, допускающий экспорт пестицидов без госрегистрации - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон, допускающий экспорт пестицидов без госрегистрации
Путин подписал закон, допускающий экспорт пестицидов без госрегистрации - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон, допускающий экспорт пестицидов без госрегистрации
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:07+0300
2024-12-28T13:07+0300
россия
владимир путин
закон
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без их обязательной госрегистрации в реестре такой продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно пояснительной записке, госрегистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, влечет излишнюю административную нагрузку для ее изготовителей. Исключение обязательной регистрации в данном случае позволит отечественным производителям на 2-3 года раньше выводить свою продукцию на международные рынки, что в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта химической отрасли, говорится там же. Закон предусматривает экспорт пестицидов или агрохимикатов, не предназначенных для применения в РФ, их изготовителями или юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. При этом они обязаны будут вносить информацию о вывозе партии такой продукции в государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов или агрохимикатов. Это станет гарантией прозрачности ее оборота. Сроки и объемы вывоза пестицидов или агрохимикатов должны соответствовать указанным в документе, на основании которого осуществляются их производство и экспорт. Если изготовитель или юрлица, входящие с ним в одну группу, не уложились в этот срок, они обязаны в течение года после его истечения вывезти соответствующую партию из РФ либо использовать ее в производстве. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. При этом свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката, выданные до этого дня, будут действительны до окончания срока их действия.
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россия, владимир путин, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, закон
13:07 28.12.2024
 
Путин подписал закон, допускающий экспорт пестицидов без госрегистрации

Путин подписал закон об экспорте пестицидов и агрохимикатов без госрегистрации

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий производство и экспорт пестицидов и агрохимикатов, не предназначенных для применения в России, без их обязательной госрегистрации в реестре такой продукции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно пояснительной записке, госрегистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, влечет излишнюю административную нагрузку для ее изготовителей. Исключение обязательной регистрации в данном случае позволит отечественным производителям на 2-3 года раньше выводить свою продукцию на международные рынки, что в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта химической отрасли, говорится там же.
Закон предусматривает экспорт пестицидов или агрохимикатов, не предназначенных для применения в РФ, их изготовителями или юридическими лицами, входящими с ними в одну группу. При этом они обязаны будут вносить информацию о вывозе партии такой продукции в государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов или агрохимикатов. Это станет гарантией прозрачности ее оборота.
Сроки и объемы вывоза пестицидов или агрохимикатов должны соответствовать указанным в документе, на основании которого осуществляются их производство и экспорт. Если изготовитель или юрлица, входящие с ним в одну группу, не уложились в этот срок, они обязаны в течение года после его истечения вывезти соответствующую партию из РФ либо использовать ее в производстве.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. При этом свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката, выданные до этого дня, будут действительны до окончания срока их действия.
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