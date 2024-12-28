https://1prime.ru/20241228/zakon-853927869.html

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в российские школы. Текст документа доступен... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T13:42+0300

2024-12-28T13:42+0300

2024-12-28T13:42+0300

россия

владимир путин

закон

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в российские школы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и другими членами Государственной Думы. Согласно новому законодательству, дети мигрантов смогут получить образование в школе только после успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка.Дети, не прошедшие тестирование, не смогут приступить к образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Закон также запрещает зачисление незаконно находящихся на территории России детей мигрантов в школы.Рособрнадзор будет осуществлять методическое сопровождение тестирования, разрабатывать диагностические материалы и определять критерии оценки знаний по русскому языку, а также устанавливать минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования.

https://1prime.ru/20241228/zakon-853927079.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон