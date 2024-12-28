https://1prime.ru/20241228/zakon-853927869.html
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в российские школы. Текст документа доступен... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:42+0300
2024-12-28T13:42+0300
2024-12-28T13:42+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в российские школы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и другими членами Государственной Думы. Согласно новому законодательству, дети мигрантов смогут получить образование в школе только после успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка.Дети, не прошедшие тестирование, не смогут приступить к образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Закон также запрещает зачисление незаконно находящихся на территории России детей мигрантов в школы.Рособрнадзор будет осуществлять методическое сопровождение тестирования, разрабатывать диагностические материалы и определять критерии оценки знаний по русскому языку, а также устанавливать минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования.
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россия, владимир путин, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, закон
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
Путин запретил прием в школы детей мигрантов без знания русского языка
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления детей-мигрантов, не владеющих русским языком, в российские школы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и другими членами Государственной Думы. Согласно новому законодательству, дети мигрантов смогут получить образование в школе только после успешного прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка.
Дети, не прошедшие тестирование, не смогут приступить к образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Закон также запрещает зачисление незаконно находящихся на территории России детей мигрантов в школы.
Рособрнадзор будет осуществлять методическое сопровождение тестирования, разрабатывать диагностические материалы и определять критерии оценки знаний по русскому языку, а также устанавливать минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования.
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