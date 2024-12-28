Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/zarplaty-853940815.html
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре - 28.12.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре
Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:02+0300
2024-12-28T19:02+0300
экономика
россия
росстат
реальные зарплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.
https://1prime.ru/20241225/zarplata-853850216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, реальные зарплаты
Экономика, РОССИЯ, Росстат, реальные зарплаты
19:02 28.12.2024
 
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре

Росстат: реальные зарплаты в РФ в октябре выросли на 7,2%

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.
%Евро - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Мина замедленного действия: к чему приведет обязательная 13-я зарплата
25 декабря, 12:01
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатреальные зарплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала