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Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре - 28.12.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре

Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T19:02+0300

2024-12-28T19:02+0300

2024-12-28T19:02+0300

экономика

россия

росстат

реальные зарплаты

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в октябре замедлили рост до 7,2% в годовом выражении с 8,4% в сентябре, а по итогам десяти месяцев выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2024 года составила почти 86,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 16,4%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в этом году вырастут на 9,2%.

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россия, росстат, реальные зарплаты