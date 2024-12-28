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Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам

Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам - 28.12.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам

Правительство России продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи жилья и другие нарушения. Постановление об... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:12+0300

2024-12-28T16:12+0300

2024-12-28T16:12+0300

экономика

россия

правительство рф

штраф

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи жилья и другие нарушения. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовых актов. Мораторий был введен кабмином в марте и подразумевал, что до конца текущего года дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика. Теперь срок действия ограничений на штрафы и пени для застройщиков продляются на полгода.

https://1prime.ru/20241220/khusnullin-853757866.html

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россия, правительство рф, штраф