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Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам
Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам - 28.12.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам
Правительство России продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи жилья и другие нарушения. Постановление об... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:12+0300
2024-12-28T16:12+0300
2024-12-28T16:12+0300
экономика
россия
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штраф
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи жилья и другие нарушения. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовых актов. Мораторий был введен кабмином в марте и подразумевал, что до конца текущего года дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика. Теперь срок действия ограничений на штрафы и пени для застройщиков продляются на полгода.
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россия, правительство рф, штраф
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, штраф
Правительство РФ продлило мораторий на штрафы застройщикам
Правительство РФ продлило на полгода мораторий на штрафы застройщикам
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило до 30 июня 2025 года мораторий на взыскание неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи жилья и другие нарушения. Постановление об этом опубликовано на официальном портале правовых актов.
Мораторий был введен кабмином в марте и подразумевал, что до конца текущего года дольщики не смогут взыскать с застройщиков неустойку за нарушение срока передачи жилья по ДДУ; убытки, причиненные в этот период; проценты за несвоевременный возврат денежных средств в случае расторжения ДДУ по инициативе дольщика.
Теперь срок действия ограничений на штрафы и пени для застройщиков продляются на полгода.
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