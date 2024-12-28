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АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест" - 28.12.2024, ПРАЙМ
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АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"
АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест" - 28.12.2024, ПРАЙМ
АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает принимать заявления на выплаты страхового возмещения вкладчикам лишённого лицензии банка "Гарант-Инвест",... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:00+0300
2024-12-28T16:00+0300
россия
агентство по страхованию вкладов
страховое возмещение
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает принимать заявления на выплаты страхового возмещения вкладчикам лишённого лицензии банка "Гарант-Инвест", следует из сообщения госкорпорации. "Вкладчики КБ "Гарант-Инвест" (АО) могут обратиться за страховым возмещением с 28 декабря 2024 года через сайт государственной корпорации АСВ или на портале "Госуслуги". Средства будут перечисляться по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир". По заявлениям, которые будут поданы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, АСВ будет выплачивать средства с 9 января 2025 года", - сообщается в Telegram-канале агентства. Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", отмечается в релизе. "Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов", - уточняет АСВ. Сообщается, что вкладчики, у которых в банке "Гарант-Инвест" хранилось больше 1,4 миллиона рублей, также смогут подать требование кредитора на сумму, превышающую лимит страхового возмещения. Они смогут это сделать при заполнении заявления на выплату страховки. Средства кредиторам банка АСВ начнет перечислять в период его ликвидации. Банк России с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. это шестой случай отзыва лицензии за 2024 год.
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россия, агентство по страхованию вкладов, страховое возмещение
РОССИЯ, Агентство по страхованию вкладов, страховое возмещение
16:00 28.12.2024
 
АСВ начало принимать заявления от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"

АСВ начало принимать заявления на возмещение от вкладчиков банка "Гарант-Инвест"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинает принимать заявления на выплаты страхового возмещения вкладчикам лишённого лицензии банка "Гарант-Инвест", следует из сообщения госкорпорации.
"Вкладчики КБ "Гарант-Инвест" (АО) могут обратиться за страховым возмещением с 28 декабря 2024 года через сайт государственной корпорации АСВ или на портале "Госуслуги". Средства будут перечисляться по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир". По заявлениям, которые будут поданы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, АСВ будет выплачивать средства с 9 января 2025 года", - сообщается в Telegram-канале агентства.
Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", отмечается в релизе.
"Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них – около 300 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться из фонда обязательного страхования вкладов", - уточняет АСВ.
Сообщается, что вкладчики, у которых в банке "Гарант-Инвест" хранилось больше 1,4 миллиона рублей, также смогут подать требование кредитора на сумму, превышающую лимит страхового возмещения. Они смогут это сделать при заполнении заявления на выплату страховки. Средства кредиторам банка АСВ начнет перечислять в период его ликвидации.
Банк России с 26 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. это шестой случай отзыва лицензии за 2024 год.
Логотип на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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РОССИЯАгентство по страхованию вкладовстраховое возмещение
 
 
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