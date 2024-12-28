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Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта
Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта - 28.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта
Владимир Зеленский после резких высказываний в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана начал на регулярной основе хамить премьер-министру Словакии... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:47+0300
2024-12-28T16:47+0300
энергетика
владимир зеленский
украина
транзит газа через украину
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после резких высказываний в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана начал на регулярной основе хамить премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в этот раз он обвинил его в открытии по указке из Москвы второго энергетического фронта против Украины. Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. "Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой", - написал Зеленский в соцсети Х. Зеленский утверждает, что Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности, газа из Америки и от других партнеров. Он также напомнил, что Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо, как подчеркнул Зеленский, "должен уважать общеевропейские правила". "Недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", - написал он. В пятницу Фицо в ответ на хамство Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен. Зеленский ранее обвинил словацкого премьера в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из замороженных российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Ранее Зеленский попытался унизить премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
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владимир зеленский, украина, транзит газа через украину
Энергетика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, транзит газа через Украину
Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта
Зеленский нахамил Фицо, обвинив в открытии энергетического фронта против Украины
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после резких высказываний в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана начал на регулярной основе хамить премьер-министру Словакии Роберту Фицо, в этот раз он обвинил его в открытии по указке из Москвы второго энергетического фронта против Украины.
Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву в случае прекращения транзита газа из России. Президент РФ Владимир Путин 26 декабря заявил, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа, цены на него в ЕС после этого вырастут. Он также сообщил, что Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой", - написал Зеленский в соцсети Х.
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Зеленский утверждает, что Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности, газа из Америки и от других партнеров. Он также напомнил, что Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо, как подчеркнул Зеленский, "должен уважать общеевропейские правила". "Недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество", - написал он.
В пятницу Фицо в ответ на хамство Зеленского заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.
Зеленский ранее обвинил словацкого премьера в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от американского газа. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в "сомнительных схемах" по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить внимание. Фицо ранее рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из замороженных российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО.
Ранее Зеленский попытался унизить премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.