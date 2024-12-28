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Кабмин разрешил продажу до трех миллионов тонн зерна из госфонда

Кабмин разрешил продажу до трех миллионов тонн зерна из госфонда - 28.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин разрешил продажу до трех миллионов тонн зерна из госфонда

Правительство России одобрило продажу в 2025 году до 3 миллионов тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда, сообщила... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:49+0300

2024-12-28T11:49+0300

2024-12-28T11:49+0300

россия

зерно

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило продажу в 2025 году до 3 миллионов тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда, сообщила пресс-служба кабмина в субботу. "Правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 миллионов тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине подчеркнули, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. "Зерно, закупленное в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки", - также отметили в кабмине.

https://1prime.ru/20241228/kvoty-853921545.html

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россия, зерно