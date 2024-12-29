Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241229/akula-853950880.html
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал - 29.12.2024, ПРАЙМ
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T16:04+0300
2024-12-29T16:15+0300
египет
туризм
происшествия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175163_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a5ff98621c81f4f57195316c4c3dd664.jpg
КАИР, 29 дек - ПРАЙМ. Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство окружающей среды Египта. "В министерство окружающей среды поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при инциденте, погибший и пострадавший - итальянцы.
https://1prime.ru/20240807/tury-850714512.html
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175163_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d9c960d53e8c3d100c3e359c54ff892a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
египет, туризм
ЕГИПЕТ, Туризм, Происшествия
16:04 29.12.2024 (обновлено: 16:15 29.12.2024)
 
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал

В египетском Марса-Аламе при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал

© Фото : Unsplash/Nassim WahbaВид на Красное море, Нувейба, Египет
Вид на Красное море, Нувейба, Египет - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© Фото : Unsplash/Nassim Wahba
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАИР, 29 дек - ПРАЙМ. Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство окружающей среды Египта.
"В министерство окружающей среды поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.
Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при инциденте, погибший и пострадавший - итальянцы.
Египет - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Продажи туров в Египет и Турцию выросли
7 августа, 12:10
 
ПроисшествияЕГИПЕТТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала