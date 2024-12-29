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В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал

В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал - 29.12.2024, ПРАЙМ

В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал

Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T16:04+0300

2024-12-29T16:04+0300

2024-12-29T16:15+0300

египет

туризм

происшествия

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КАИР, 29 дек - ПРАЙМ. Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство окружающей среды Египта. "В министерство окружающей среды поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при инциденте, погибший и пострадавший - итальянцы.

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египет

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египет, туризм