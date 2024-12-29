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В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал - 29.12.2024, ПРАЙМ
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T16:04+0300
2024-12-29T16:04+0300
2024-12-29T16:15+0300
египет
туризм
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КАИР, 29 дек - ПРАЙМ. Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство окружающей среды Египта. "В министерство окружающей среды поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при инциденте, погибший и пострадавший - итальянцы.
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египет, туризм
ЕГИПЕТ, Туризм, Происшествия
В Египте при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
В египетском Марса-Аламе при нападении акулы один турист погиб, другой пострадал
КАИР, 29 дек - ПРАЙМ. Один турист погиб, другой пострадал в результате нападения акулы в Красном море у побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщило министерство окружающей среды Египта.
"В министерство окружающей среды поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, инцидент произошел за пределами зоны для плавания.
Как заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, граждане России, по имеющимся данным, не пострадали при инциденте, погибший и пострадавший - итальянцы.
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