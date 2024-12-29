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Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы - 29.12.2024, ПРАЙМ
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы
Азербайджан с 1 января вводит для граждан России, которые въезжают без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год. Об этом говорится в... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T18:08+0300
2024-12-29T18:08+0300
азербайджан
россия
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визы
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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Азербайджан с 1 января вводит для граждан России, которые въезжают без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год. Об этом говорится в постановлении кабмина республики. В документе за подписью премьера Азербайджана Али Асадова сказано, что срок временного пребывания граждан РФ и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, прибывших в республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году. Ранее ограничительный срок составлял не более 90 дней в течение шести месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.
https://1prime.ru/20241229/polety-853951138.html
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азербайджан, россия, россияне, визы
АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, россияне, визы
18:08 29.12.2024
 
Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы до 90 дней

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Азербайджан с 1 января вводит для граждан России, которые въезжают без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год. Об этом говорится в постановлении кабмина республики.
В документе за подписью премьера Азербайджана Али Асадова сказано, что срок временного пребывания граждан РФ и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, прибывших в республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году.
Ранее ограничительный срок составлял не более 90 дней в течение шести месяцев.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.
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