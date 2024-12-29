https://1prime.ru/20241229/azerbaydzhan-853952696.html

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы - 29.12.2024, ПРАЙМ

Азербайджан ограничит срок пребывания в стране для россиян без визы

Азербайджан с 1 января вводит для граждан России, которые въезжают без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год. Об этом говорится в... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T18:08+0300

2024-12-29T18:08+0300

2024-12-29T18:08+0300

азербайджан

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БАКУ, 29 дек - ПРАЙМ. Азербайджан с 1 января вводит для граждан России, которые въезжают без визы, ограничение на пребывание в 90 дней за календарный год. Об этом говорится в постановлении кабмина республики. В документе за подписью премьера Азербайджана Али Асадова сказано, что срок временного пребывания граждан РФ и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, прибывших в республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году. Ранее ограничительный срок составлял не более 90 дней в течение шести месяцев. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.

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азербайджан, россия, россияне, визы