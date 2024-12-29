https://1prime.ru/20241229/bastrykin-853946911.html

Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана

Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана - 29.12.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T11:29+0300

2024-12-29T11:29+0300

2024-12-29T11:29+0300

происшествия

авиакатастрофа

следственный комитет

азербайджан

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в Telegram-канале ведомства. "Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - отмечается в сообщении.Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с азербайджанскими и казахстанскими коллегами.Бастрыкин заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию катастрофы привлечены опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета, а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.

https://1prime.ru/20241228/kontakt-853940205.html

азербайджан

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авиакатастрофа, следственный комитет, азербайджан