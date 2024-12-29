Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241229/bastrykin-853946911.html
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана - 29.12.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T11:29+0300
2024-12-29T11:29+0300
происшествия
авиакатастрофа
следственный комитет
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46c197c140a6bdc3f231591218ad7a6f.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в Telegram-канале ведомства. "Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - отмечается в сообщении.Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с азербайджанскими и казахстанскими коллегами.Бастрыкин заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию катастрофы привлечены опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета, а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
https://1prime.ru/20241228/kontakt-853940205.html
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_b15ff3b20ab5b3152abd4b35704000bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиакатастрофа, следственный комитет, азербайджан
Происшествия, авиакатастрофа, Следственный комитет, АЗЕРБАЙДЖАН
11:29 29.12.2024
 
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана

Бастрыкин поговорил с генпрокурором Азербайджана о ходе расследования авиакатастрофы

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в Telegram-канале ведомства.
"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - отмечается в сообщении.
Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с азербайджанскими и казахстанскими коллегами.
Крушение самолета в Актау
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау
Вчера, 18:51
Бастрыкин заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию катастрофы привлечены опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета, а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
 
ПроисшествияавиакатастрофаСледственный комитетАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала