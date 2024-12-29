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Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана - 29.12.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T11:29+0300
2024-12-29T11:29+0300
2024-12-29T11:29+0300
происшествия
авиакатастрофа
следственный комитет
азербайджан
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в Telegram-канале ведомства. "Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - отмечается в сообщении.Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с азербайджанскими и казахстанскими коллегами.Бастрыкин заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию катастрофы привлечены опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета, а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.
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авиакатастрофа, следственный комитет, азербайджан
Происшествия, авиакатастрофа, Следственный комитет, АЗЕРБАЙДЖАН
Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана
Бастрыкин поговорил с генпрокурором Азербайджана о ходе расследования авиакатастрофы
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, сообщил СК в Telegram-канале ведомства.
"Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел телефонный разговор с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Байрамом оглы Алиевым", - отмечается в сообщении.
Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" близ города Актау в Казахстане. Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с азербайджанскими и казахстанскими коллегами.
Путин и Токаев договорились о контакте по авиакатастрофе в Актау
Бастрыкин заверил генпрокурора Азербайджана, что к расследованию катастрофы привлечены опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Также он отметил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Бастрыкин и Алиев определили задачи совместного расследования крушения самолета, а также выразили готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.