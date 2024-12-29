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Аналитик объяснил, что случится с долларом на Новый год - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Аналитик объяснил, что случится с долларом на Новый год
Аналитик объяснил, что случится с долларом на Новый год - 29.12.2024, ПРАЙМ
Аналитик объяснил, что случится с долларом на Новый год
Уходящая неделя характеризовалась планомерным укреплением рубля на фоне налогового периода. С 30 декабря по 3 января курс доллара составит 100-105 рублей,... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T03:03+0300
2024-12-29T03:03+0300
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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Уходящая неделя характеризовалась планомерным укреплением рубля на фоне налогового периода. С 30 декабря по 3 января курс доллара составит 100-105 рублей, серьезных движений не ожидается, поскольку из-за праздников число торговых дней сокращено, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что важным фактором для локального валютного рынка стало объявление Банком России параметров валютных операций на первое полугодие 2025 года. С 9 по 14 января регулятор будет продавать валюту на сумму 3,41 миллиарда рублей ежедневно, а с 15 января по 30 июня объем продаж составит 8,86 миллиардов рублей в день."Несмотря на завершение налоговых выплат, российская валюта сохранила позитивную динамику. Низкая предпраздничная ликвидность способствовала повышенной волатильности курса", - отметил аналитик.В перспективе начала 2025 года ключевым фактором влияния на курс рубля станет возобновление валютных операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом годовая статистика показывает, что рубль ослаб к доллару на 13%, что является умеренным снижением по сравнению с некоторыми другими валютами развивающихся рынков.На новую неделю с 30 декабря 2024 по 3 января 2025 торговый диапазон для доллара - 100-105,50 рублей, евро – 103,50-110 рублей, юань – 13,35-14,40 рублей. Из пяти дней рынок работает 30 декабря и 3 января, заключил Антонов.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, рынки, владислав антонов, bitriver
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Рынки, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 29.12.2024
 
Аналитик объяснил, что случится с долларом на Новый год

Аналитик Антонов: курс доллара в ближайшие праздники будет стабильным

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Уходящая неделя характеризовалась планомерным укреплением рубля на фоне налогового периода. С 30 декабря по 3 января курс доллара составит 100-105 рублей, серьезных движений не ожидается, поскольку из-за праздников число торговых дней сокращено, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что важным фактором для локального валютного рынка стало объявление Банком России параметров валютных операций на первое полугодие 2025 года. С 9 по 14 января регулятор будет продавать валюту на сумму 3,41 миллиарда рублей ежедневно, а с 15 января по 30 июня объем продаж составит 8,86 миллиардов рублей в день.
"Несмотря на завершение налоговых выплат, российская валюта сохранила позитивную динамику. Низкая предпраздничная ликвидность способствовала повышенной волатильности курса", - отметил аналитик.
В перспективе начала 2025 года ключевым фактором влияния на курс рубля станет возобновление валютных операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом годовая статистика показывает, что рубль ослаб к доллару на 13%, что является умеренным снижением по сравнению с некоторыми другими валютами развивающихся рынков.
На новую неделю с 30 декабря 2024 по 3 января 2025 торговый диапазон для доллара - 100-105,50 рублей, евро – 103,50-110 рублей, юань – 13,35-14,40 рублей. Из пяти дней рынок работает 30 декабря и 3 января, заключил Антонов.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2025 году
Вчера, 09:30
 
Курсы валютКурс доллара к рублю ЦБ РФРынкиВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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