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Отстававшие голубые фишки вышли вперед - 29.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241229/fishki-853937038.html
Отстававшие голубые фишки вышли вперед
Отстававшие голубые фишки вышли вперед - 29.12.2024, ПРАЙМ
Отстававшие голубые фишки вышли вперед
Последняя торговая неделя года на рынке акций закрылась ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 5,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 7,4%. Курс рубля по... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:00+0300
2024-12-29T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Последняя торговая неделя года на рынке акций закрылась ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 5,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 7,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб за неделю на около 1% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 104 рубля за доллар. За весь 2024 год индекс Мосбиржи потерял 10%, а валютный индекс РТС завершил год в минусе на 19,5%. На этой неделе рынок продолжил расти после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, хотя и темп роста снизился. Акции компаний с высокой долговой нагрузкой притормозили, зато вышли вперед отстававшие фишки, например "Газпром" и "Транснефть" привилегированные, "ОЗОН", "Алроса" и "Новатэк". Хуже рынка по-прежнему были компании с низкой долговой нагрузкой, например, "Лукойл", Мосбиржа и "МТС". Центральный банк РФ поддержал рынок заявлением, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении. В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК "Роснефть", ПАО "Татнефть" и ПАО "Магнит". Наибольшую дивидендную доходность можно было получить при покупке акций "Магнита" по текущей рыночной цене (более 10%), но 28 декабря намеченное собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Закрытие реестра было намечено на 9 января 2025 года, но, вероятно, перенесется на более позднюю дату.
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Александр Власенко
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
08:00 29.12.2024
 

Отстававшие голубые фишки вышли вперед

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Последняя торговая неделя года на рынке акций закрылась ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 5,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 7,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб за неделю на около 1% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 104 рубля за доллар. За весь 2024 год индекс Мосбиржи потерял 10%, а валютный индекс РТС завершил год в минусе на 19,5%.
На этой неделе рынок продолжил расти после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, хотя и темп роста снизился. Акции компаний с высокой долговой нагрузкой притормозили, зато вышли вперед отстававшие фишки, например "Газпром" и "Транснефть" привилегированные, "ОЗОН", "Алроса" и "Новатэк". Хуже рынка по-прежнему были компании с низкой долговой нагрузкой, например, "Лукойл", Мосбиржа и "МТС". Центральный банк РФ поддержал рынок заявлением, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении.
В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК "Роснефть", ПАО "Татнефть" и ПАО "Магнит". Наибольшую дивидендную доходность можно было получить при покупке акций "Магнита" по текущей рыночной цене (более 10%), но 28 декабря намеченное собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Закрытие реестра было намечено на 9 января 2025 года, но, вероятно, перенесется на более позднюю дату.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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