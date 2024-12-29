Отстававшие голубые фишки вышли вперед

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Последняя торговая неделя года на рынке акций закрылась ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 5,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 7,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб за неделю на около 1% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 104 рубля за доллар. За весь 2024 год индекс Мосбиржи потерял 10%, а валютный индекс РТС завершил год в минусе на 19,5%. На этой неделе рынок продолжил расти после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, хотя и темп роста снизился. Акции компаний с высокой долговой нагрузкой притормозили, зато вышли вперед отстававшие фишки, например "Газпром" и "Транснефть" привилегированные, "ОЗОН", "Алроса" и "Новатэк". Хуже рынка по-прежнему были компании с низкой долговой нагрузкой, например, "Лукойл", Мосбиржа и "МТС". Центральный банк РФ поддержал рынок заявлением, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении. В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК "Роснефть", ПАО "Татнефть" и ПАО "Магнит". Наибольшую дивидендную доходность можно было получить при покупке акций "Магнита" по текущей рыночной цене (более 10%), но 28 декабря намеченное собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Закрытие реестра было намечено на 9 января 2025 года, но, вероятно, перенесется на более позднюю дату.
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Последняя торговая неделя года на рынке акций закрылась ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 5,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 7,4%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб за неделю на около 1% и завершил торги в пятницу вблизи отметки 104 рубля за доллар. За весь 2024 год индекс Мосбиржи потерял 10%, а валютный индекс РТС завершил год в минусе на 19,5%.
На этой неделе рынок продолжил расти после решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, хотя и темп роста снизился. Акции компаний с высокой долговой нагрузкой притормозили, зато вышли вперед отстававшие фишки, например "Газпром" и "Транснефть" привилегированные, "ОЗОН", "Алроса" и "Новатэк". Хуже рынка по-прежнему были компании с низкой долговой нагрузкой, например, "Лукойл", Мосбиржа и "МТС". Центральный банк РФ поддержал рынок заявлением, что риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении.
В начале следующего года нас ждут закрытия реестров на получение промежуточных дивидендов у трех крупных эмитентов: ПАО НК "Роснефть", ПАО "Татнефть" и ПАО "Магнит". Наибольшую дивидендную доходность можно было получить при покупке акций "Магнита" по текущей рыночной цене (более 10%), но 28 декабря намеченное собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Закрытие реестра было намечено на 9 января 2025 года, но, вероятно, перенесется на более позднюю дату.
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