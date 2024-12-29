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Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T21:30+0300
2024-12-29T21:44+0300
ес
роберт фицо
словакия
украина
владимир зеленский
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он считает сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Фицо выразил убежденность, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для объединения жестов. В письме он попросил глав Еврокомиссии и Европейского совета не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего ЕС уделить "этой беспрецедентной ситуации" должное внимание и придать ей "срочную важность".Фицо напомнил, что Владимир Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе".Премьер подчеркнул, что игнорирование ЕС решения Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию является абсолютно иррациональным и неправильным, а также приведет к напряженности и ответным мерам.
https://1prime.ru/20241226/gaz-853891315.html
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ес, роберт фицо, словакия, украина, владимир зеленский, транзит газа через украину
ЕС, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину
21:30 29.12.2024 (обновлено: 21:44 29.12.2024)
 
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ

Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева остановить транзит газа из РФ

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он считает сложившуюся ситуацию беспрецедентной.
Фицо выразил убежденность, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для объединения жестов.
В письме он попросил глав Еврокомиссии и Европейского совета не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего ЕС уделить "этой беспрецедентной ситуации" должное внимание и придать ей "срочную важность".
Фицо напомнил, что Владимир Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе".
Премьер подчеркнул, что игнорирование ЕС решения Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию является абсолютно иррациональным и неправильным, а также приведет к напряженности и ответным мерам.
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ЕСРоберт ФицоСЛОВАКИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийтранзит газа через Украину
 
 
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