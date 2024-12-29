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Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ - 29.12.2024, ПРАЙМ
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T21:30+0300
2024-12-29T21:30+0300
2024-12-29T21:44+0300
ес
роберт фицо
словакия
украина
владимир зеленский
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он считает сложившуюся ситуацию беспрецедентной. Фицо выразил убежденность, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для объединения жестов. В письме он попросил глав Еврокомиссии и Европейского совета не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего ЕС уделить "этой беспрецедентной ситуации" должное внимание и придать ей "срочную важность".Фицо напомнил, что Владимир Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе".Премьер подчеркнул, что игнорирование ЕС решения Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию является абсолютно иррациональным и неправильным, а также приведет к напряженности и ответным мерам.
https://1prime.ru/20241226/gaz-853891315.html
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ес, роберт фицо, словакия, украина, владимир зеленский, транзит газа через украину
ЕС, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева по транзиту газа из РФ
Фицо призвал ЕС обратить внимание на решение Киева остановить транзит газа из РФ
БРАТИСЛАВА, 29 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме призвал руководство Евросоюза обратить внимание на решение Киева прекратить транзит российского газа. Он считает сложившуюся ситуацию беспрецедентной.
Фицо выразил убежденность, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для объединения жестов.
В письме он попросил глав Еврокомиссии и Европейского совета не только от имени Словакии, но в первую очередь от имени всего ЕС уделить "этой беспрецедентной ситуации" должное внимание и придать ей "срочную важность".
Фицо напомнил, что Владимир Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа в направлении Словакии и для других получателей в Западной Европе".
Премьер подчеркнул, что игнорирование ЕС решения Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию является абсолютно иррациональным и неправильным, а также приведет к напряженности и ответным мерам.
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину