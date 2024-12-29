https://1prime.ru/20241229/fsb-853946747.html
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК - 29.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК
ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T10:16+0300
2024-12-29T10:16+0300
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области.Как отмечается, по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин 1983 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий были получены данные о том, что подозреваемый установил и поддерживал координацию посредством Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.По данным ведомства, по заданию куратора за деньги подозреваемый собирал фото объекта топливно-энергетического комплекса, который находится на территории Московской области.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанного поместили в СИЗО. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
https://1prime.ru/20241228/fsb-853920015.html
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фсб, украина, диверсии
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК
ФСБ: задержан россиянин, передавший разведке Украины фото объекта ТЭК в Подмосковье
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области.
Как отмечается, по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин 1983 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий были получены данные о том, что подозреваемый установил и поддерживал координацию посредством Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, по заданию куратора за деньги подозреваемый собирал фото объекта топливно-энергетического комплекса, который находится на территории Московской области.
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Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанного поместили в СИЗО. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.