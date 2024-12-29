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ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК - 29.12.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК - 29.12.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК
ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T10:16+0300
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фсб
украина
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области.Как отмечается, по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин 1983 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий были получены данные о том, что подозреваемый установил и поддерживал координацию посредством Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.По данным ведомства, по заданию куратора за деньги подозреваемый собирал фото объекта топливно-энергетического комплекса, который находится на территории Московской области.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанного поместили в СИЗО. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
https://1prime.ru/20241228/fsb-853920015.html
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фсб, украина, диверсии
ФСБ, УКРАИНА, диверсии
10:16 29.12.2024
 
ФСБ задержала россиянина, передавшего разведке Украины фото объекта ТЭК

ФСБ: задержан россиянин, передавший разведке Украины фото объекта ТЭК в Подмосковье

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. ФСБ сообщила о задержании россиянина, который передавал украинской военной разведке фотографии объекта ТЭК в Московской области.
Как отмечается, по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин 1983 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий были получены данные о том, что подозреваемый установил и поддерживал координацию посредством Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, по заданию куратора за деньги подозреваемый собирал фото объекта топливно-энергетического комплекса, который находится на территории Московской области.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны России и блогера
Вчера, 08:53
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанного поместили в СИЗО. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
 
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