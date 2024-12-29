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Отключают за неуплату. "Газпром" прекращает поставки газа в Молдавию

Отключают за неуплату. "Газпром" прекращает поставки газа в Молдавию - 29.12.2024, ПРАЙМ

Отключают за неуплату. "Газпром" прекращает поставки газа в Молдавию

Россия прекращает экспорт газа в Молдавию с 1 января из-за неоплаченных счетов, "Газпром" оставляет за собой право на дальнейшие меры, включая аннулирование... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T17:02+0300

2024-12-29T17:02+0300

2024-12-29T17:02+0300

энергетика

молдавия

газ

россия

газпром

транзит газа через украину

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Россия прекращает экспорт газа в Молдавию с 1 января из-за неоплаченных счетов, "Газпром" оставляет за собой право на дальнейшие меры, включая аннулирование контракта, пишет немецкое издание Die Zeit.Молдавия осудила действия России, обвинив её в использовании энергетики как политического оружия. Премьер-министр Дорин Речан заявил о возможных перебоях в подаче электроэнергии и тепла.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМолдавские власти рассматривают юридические варианты решения проблемы, включая обращение в международный арбитражный суд.Как отмечается, без поставок газа работа электростанции может остановиться, что приведет к отключению электричества на несколько часов. Введено чрезвычайное положение, и правительство объявило о сокращении потребления электроэнергии на треть.Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, включая Молдавию, Австрию и Венгрию, однако контракты на транзит заканчиваются 31 декабря 2024 года, и Украина не планирует их продлевать.Сейчас Молдавия пытается договориться об альтернативных маршрутах транзита газа, но Россия требует сначала погасить долг в 709 миллионов долларов.Молдавия является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. Во время выборов, на которых была переизбрана проевропейский президент Майя Санду, в стране звучали обвинения в адрес России в попытке манипулировать голосованием.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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молдавия, газ, россия, газпром, транзит газа через украину