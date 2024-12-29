https://1prime.ru/20241229/gruziya-853954129.html
"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем
"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем - 29.12.2024, ПРАЙМ
"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем
Тбилиси начал испытывать проблемы во внутренней политике после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Об этом рассказал премьер-министр... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T22:45+0300
2024-12-29T22:45+0300
2024-12-29T22:45+0300
политика
грузия
саломе зурабишвили
запад
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/84/841378472_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_a2df05f7ff2a61c51ca15c1e26f8cfa7.jpg
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Тбилиси начал испытывать проблемы во внутренней политике после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова привел Sputnik Грузия.Кобахидзе отметил, что основная причина трудностей, с которыми столкнулась Грузия, "заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт". "После этого начались основные трудности", — пояснил он.Премьер рассказал, что представители "глубинного государства" США и их агенты в грузинской оппозиции требовали от властей страны начать боевые действия.Массовые протесты начались в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". При этом в парламент прошли четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала население к протестам.Новая волна оппозиционных митингов началась 28 ноября, после того как Кобахидзе сообщил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Грузинский парламент 14 декабря избрал нового президента страны. Победу одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300 и в воскресенье, 29 декабря, официально вступил в должность. Накануне оппозиция проводила акцию "живая цепь".
https://1prime.ru/20241226/napadki-853885559.html
грузия
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/84/841378472_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_2ad027f62a49732c1fabaa5033209e4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, саломе зурабишвили, запад, протесты
Политика, ГРУЗИЯ, Саломе Зурабишвили, ЗАПАД, протесты
"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем
Премьер Грузии Кобахидзе: Запад наказывает страну за отказ открыть второй фронт
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ.
Тбилиси начал испытывать проблемы во внутренней политике после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова привел Sputnik Грузия
.
Кобахидзе отметил, что основная причина трудностей, с которыми столкнулась Грузия, "заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт".
"После этого начались основные трудности", — пояснил он.
Премьер рассказал, что представители "глубинного государства" США и их агенты в грузинской оппозиции требовали от властей страны начать боевые действия.
Массовые протесты начались в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". При этом в парламент прошли четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала население к протестам.
Новая волна оппозиционных митингов началась 28 ноября, после того как Кобахидзе сообщил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.
Грузинский парламент 14 декабря избрал нового президента страны. Победу одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300 и в воскресенье, 29 декабря, официально вступил в должность. Накануне оппозиция проводила акцию "живая цепь".
"Десять лет": в США раскрыли правду о политике Запада в отношении России