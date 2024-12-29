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"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем

"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем - 29.12.2024, ПРАЙМ

"Второй фронт": в Грузии назвали причину внутриполитических проблем

Тбилиси начал испытывать проблемы во внутренней политике после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Об этом рассказал премьер-министр... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T22:45+0300

2024-12-29T22:45+0300

2024-12-29T22:45+0300

политика

грузия

саломе зурабишвили

запад

протесты

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Тбилиси начал испытывать проблемы во внутренней политике после отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова привел Sputnik Грузия.Кобахидзе отметил, что основная причина трудностей, с которыми столкнулась Грузия, "заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт". "После этого начались основные трудности", — пояснил он.Премьер рассказал, что представители "глубинного государства" США и их агенты в грузинской оппозиции требовали от властей страны начать боевые действия.Массовые протесты начались в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". При этом в парламент прошли четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призвали сторонников выходить на акции протеста. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала население к протестам.Новая волна оппозиционных митингов началась 28 ноября, после того как Кобахидзе сообщил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Грузинский парламент 14 декабря избрал нового президента страны. Победу одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300 и в воскресенье, 29 декабря, официально вступил в должность. Накануне оппозиция проводила акцию "живая цепь".

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грузия, саломе зурабишвили, запад, протесты