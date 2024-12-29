Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южной Корее разбился пассажирский самолет - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853945864.html
В Южной Корее разбился пассажирский самолет
В Южной Корее разбился пассажирский самолет - 29.12.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее разбился пассажирский самолет
В южнокорейском Муане в результате крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 181 человек, предположительно, погибли все, кроме двух... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T08:16+0300
2024-12-29T08:16+0300
происшествия
южная корея
авиакомпании
авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png
СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. В южнокорейском Муане в результате крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 181 человек, предположительно, погибли все, кроме двух спасенных, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти. "Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", - сообщили пожарные службы.К настоящему моменту признаны погибшими 85 человек. Спасены двое - члены экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранение средней тяжести и тяжелое ранение.Россиян на самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C 2216 из Бангкока при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Возник пожар. Предположительно, большинство пассажиров, которые еще числятся пропавшими, скорее всего, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта. Предположительно, крушение могло произойти как вследствие погодных условий, так и в результате столкновения самолета с птицей. Очевидцы сообщили, что заметили вспышки на крыле лайнера перед посадкой. "Из правого крыла самолета вырывались вспышки, и это показалось странным, а затем раздался громкий звук, словно взрыв газа", - рассказал свидетель ЧП.
https://1prime.ru/20241228/ekspertizy-853935833.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_8e6512800cd4babbbd731291e71ce46c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, авиакомпании, авиакатастрофа
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, авиакомпании, авиакатастрофа
08:16 29.12.2024
 
В Южной Корее разбился пассажирский самолет

В Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого был 181 человек

 | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. В южнокорейском Муане в результате крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 181 человек, предположительно, погибли все, кроме двух спасенных, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.
"Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", - сообщили пожарные службы.
К настоящему моменту признаны погибшими 85 человек. Спасены двое - члены экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранение средней тяжести и тяжелое ранение.
Крушение самолета в Актау
По авиакатастрофе близ Актау назначены экспертизы
Вчера, 16:56
Россиян на самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C 2216 из Бангкока при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Возник пожар.
Предположительно, большинство пассажиров, которые еще числятся пропавшими, скорее всего, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта.
Предположительно, крушение могло произойти как вследствие погодных условий, так и в результате столкновения самолета с птицей. Очевидцы сообщили, что заметили вспышки на крыле лайнера перед посадкой.
"Из правого крыла самолета вырывались вспышки, и это показалось странным, а затем раздался громкий звук, словно взрыв газа", - рассказал свидетель ЧП.
 
ПроисшествияЮЖНАЯ КОРЕЯавиакомпанииавиакатастрофа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала