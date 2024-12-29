https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853945864.html

В Южной Корее разбился пассажирский самолет

В Южной Корее разбился пассажирский самолет - 29.12.2024, ПРАЙМ

В Южной Корее разбился пассажирский самолет

В южнокорейском Муане в результате крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 181 человек, предположительно, погибли все, кроме двух... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T08:16+0300

2024-12-29T08:16+0300

2024-12-29T08:16+0300

происшествия

южная корея

авиакомпании

авиакатастрофа

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СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. В южнокорейском Муане в результате крушения пассажирского самолета, на борту которого находился 181 человек, предположительно, погибли все, кроме двух спасенных, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти. "Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли", - сообщили пожарные службы.К настоящему моменту признаны погибшими 85 человек. Спасены двое - члены экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранение средней тяжести и тяжелое ранение.Россиян на самолете не было, среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс 7C 2216 из Бангкока при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Возник пожар. Предположительно, большинство пассажиров, которые еще числятся пропавшими, скорее всего, погибли. Все найденные тела погибших временно размещают в "импровизированном" морге на территории аэропорта. Предположительно, крушение могло произойти как вследствие погодных условий, так и в результате столкновения самолета с птицей. Очевидцы сообщили, что заметили вспышки на крыле лайнера перед посадкой. "Из правого крыла самолета вырывались вспышки, и это показалось странным, а затем раздался громкий звук, словно взрыв газа", - рассказал свидетель ЧП.

https://1prime.ru/20241228/ekspertizy-853935833.html

южная корея

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южная корея, авиакомпании, авиакатастрофа