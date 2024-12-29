https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853951001.html

Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета

Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета - 29.12.2024, ПРАЙМ

Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета

Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета, эта авиакатастрофа для страны стала крупнейшей по количеству жертв, передает Рёнхап со... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T16:13+0300

2024-12-29T16:13+0300

2024-12-29T16:13+0300

происшествия

южная корея

авиакомпания

авиакатастрофа

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СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета, эта авиакатастрофа для страны стала крупнейшей по количеству жертв, передает Рёнхап со ссылкой на пожарных. "По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - говорится в сообщении.В катастрофе удалось выжить всего двум - женщине и мужчине, они являются членами экипажа. Они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. На самолете россиян не было, среди пассажиров лайнера 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда. По данным агентства, авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв для страны. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, на борту которого находился 181 человек, при посадке в аэропорту прибытия Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого возникло возгорание.

https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853945864.html

южная корея

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южная корея, авиакомпания, авиакатастрофа