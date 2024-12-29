Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета - 29.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853951001.html
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета - 29.12.2024, ПРАЙМ
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета, эта авиакатастрофа для страны стала крупнейшей по количеству жертв, передает Рёнхап со... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T16:13+0300
2024-12-29T16:13+0300
происшествия
южная корея
авиакомпания
авиакатастрофа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1b/853901259_0:180:2992:1863_1920x0_80_0_0_5c59b7606c596585f55f4967c777c9b3.jpg
СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета, эта авиакатастрофа для страны стала крупнейшей по количеству жертв, передает Рёнхап со ссылкой на пожарных. "По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - говорится в сообщении.В катастрофе удалось выжить всего двум - женщине и мужчине, они являются членами экипажа. Они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. На самолете россиян не было, среди пассажиров лайнера 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда. По данным агентства, авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв для страны. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, на борту которого находился 181 человек, при посадке в аэропорту прибытия Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого возникло возгорание.
https://1prime.ru/20241229/katastrofa-853945864.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1b/853901259_134:0:2858:2043_1920x0_80_0_0_0d997d198137e3e5824d4a730775659d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, авиакомпания, авиакатастрофа
Происшествия, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Авиакомпания, авиакатастрофа
16:13 29.12.2024
 
Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета

Найдены тела всех 179 погибших с самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 29 дек - ПРАЙМ. Найдены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее самолета, эта авиакатастрофа для страны стала крупнейшей по количеству жертв, передает Рёнхап со ссылкой на пожарных.
"По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - говорится в сообщении.
В катастрофе удалось выжить всего двум - женщине и мужчине, они являются членами экипажа. Они получили ранения тяжелой и средней степени тяжести, их госпитализировали. На самолете россиян не было, среди пассажиров лайнера 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.
Флаг Южной Кореи
В Южной Корее разбился пассажирский самолет
08:16
По данным агентства, авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв для страны.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, на борту которого находился 181 человек, при посадке в аэропорту прибытия Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого возникло возгорание.
 
ПроисшествияЮЖНАЯ КОРЕЯАвиакомпанияавиакатастрофа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала