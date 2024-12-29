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Клиенты ВТБ в предновогодний период задают вопросы о кэшбэке - 29.12.2024, ПРАЙМ
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Клиенты ВТБ в предновогодний период задают вопросы о кэшбэке
Клиенты ВТБ в предновогодний период задают вопросы о кэшбэке - 29.12.2024, ПРАЙМ
Клиенты ВТБ в предновогодний период задают вопросы о кэшбэке
Клиенты ВТБ в предновогодний период задают в чат-бот банка в основном вопросы о кэшбэке – как его подключить и какие категории доступны в следующем месяце, при... | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T05:17+0300
2024-12-29T05:17+0300
банки
финансы
москва
втб
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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ в предновогодний период задают в чат-бот банка в основном вопросы о кэшбэке – как его подключить и какие категории доступны в следующем месяце, при этом обращения, связанные с мошенничеством, пропали из списка главных тем еще в ноябре, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "В чат-боте большинство обращений с началом предновогоднего периода связаны с тем, как подключить кешбэк и какие категории кешбэка доступны в следующем месяце", - рассказали в банке. Там добавили, что во время прошлых длинных выходных с вопросами о кэшбэке клиенты обращались также в колл-центр и отделения банка. Кроме того, людей интересовали бонусы от партнеров банка, работа банкоматов и проверка операций по картам. Такой набор тематик в банке объяснили высокой транзакционной активностью и покупками подарков, а также повышенной нагрузкой на банкоматы. При этом количество обращений по вопросам оформления банковских продуктов в целом небольшое, отметил ВТБ, указав, что основные операции можно провести онлайн. На прошлых январских праздниках клиенты чаще всего задавали вопросы в чат-боте о способах обновить приложение, о проведенных операциях, также были сообщения о том, с каких телефонов звонят мошенники, рассказали в банке. Например, в январе 2024 года запрос о передаче номеров мошенников для проверки и блокировки входил в топ-3 тем в чат-боте. "Однако по данным на ноябрь, количество таких жалоб (с января – ред.) снизилось почти вдвое, до 27 тысяч, и сама тема с мошенниками уже не входит даже в топ-10 обращений", - заявили в пресс-службе. В банке связывают снижение запросов по теме мошенников с растущей осведомленностью клиентов о мошеннических схемах, о которых кредитная организация информирует в онлайн-банке и рассылках. Также в кредитной организации отметили, что клиенты перестают принимать входящие звонки, которые отмечаются как подозрительные, и все чаще просто не вступают в разговоры с мошенниками. "Основной сегмент клиентов, которые обращаются в праздничные дни (56% запросов): это клиенты от 25 до 55 лет, причем большая доля именно от 35 до 55 лет, так как они - более активные клиенты и имеют, как правило, несколько продуктов банка. На втором месте - клиенты 25-35 лет (18%), затем 55-65 лет (13%). Основная доля обращений - от клиентов массового сегмента", - рассказала также пресс-служба.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, финансы, москва, втб
Банки, Финансы, МОСКВА, ВТБ
05:17 29.12.2024
 
Клиенты ВТБ в предновогодний период задают вопросы о кэшбэке

Клиенты ВТБ в предновогодний период задают в чат-бот вопросы о кэшбэке

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МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ в предновогодний период задают в чат-бот банка в основном вопросы о кэшбэке – как его подключить и какие категории доступны в следующем месяце, при этом обращения, связанные с мошенничеством, пропали из списка главных тем еще в ноябре, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
"В чат-боте большинство обращений с началом предновогоднего периода связаны с тем, как подключить кешбэк и какие категории кешбэка доступны в следующем месяце", - рассказали в банке.
Там добавили, что во время прошлых длинных выходных с вопросами о кэшбэке клиенты обращались также в колл-центр и отделения банка. Кроме того, людей интересовали бонусы от партнеров банка, работа банкоматов и проверка операций по картам. Такой набор тематик в банке объяснили высокой транзакционной активностью и покупками подарков, а также повышенной нагрузкой на банкоматы. При этом количество обращений по вопросам оформления банковских продуктов в целом небольшое, отметил ВТБ, указав, что основные операции можно провести онлайн.
На прошлых январских праздниках клиенты чаще всего задавали вопросы в чат-боте о способах обновить приложение, о проведенных операциях, также были сообщения о том, с каких телефонов звонят мошенники, рассказали в банке.
Например, в январе 2024 года запрос о передаче номеров мошенников для проверки и блокировки входил в топ-3 тем в чат-боте. "Однако по данным на ноябрь, количество таких жалоб (с января – ред.) снизилось почти вдвое, до 27 тысяч, и сама тема с мошенниками уже не входит даже в топ-10 обращений", - заявили в пресс-службе.
В банке связывают снижение запросов по теме мошенников с растущей осведомленностью клиентов о мошеннических схемах, о которых кредитная организация информирует в онлайн-банке и рассылках. Также в кредитной организации отметили, что клиенты перестают принимать входящие звонки, которые отмечаются как подозрительные, и все чаще просто не вступают в разговоры с мошенниками.
"Основной сегмент клиентов, которые обращаются в праздничные дни (56% запросов): это клиенты от 25 до 55 лет, причем большая доля именно от 35 до 55 лет, так как они - более активные клиенты и имеют, как правило, несколько продуктов банка. На втором месте - клиенты 25-35 лет (18%), затем 55-65 лет (13%). Основная доля обращений - от клиентов массового сегмента", - рассказала также пресс-служба.
 
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